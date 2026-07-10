ASELSAN (ASELS), savunma sanayisinde dikkat çeken yeni bir sözleşmeye daha imza attı. Şirket, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile hava savunma sistemlerinin seri üretimine yönelik 1,47 milyar euro tutarında ilave sözleşme imzaladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

ASELSAN'DAN 1,47 MİLYAR EUROLUK YENİ SÖZLEŞME

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre, şirket ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında, devam eden hava savunma sistemleri seri üretim projelerine ilave olarak toplam 1.470.500.012,38 euro tutarında yeni sözleşme imzalandı.

Sözleşmenin 10 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildi.

ŞİRKET CİROSUNA OLUMLU KATKI SAĞLAYACAK

KAP açıklamasında yer alan bilgilere göre yeni iş ilişkisinin şirket faaliyetlerine olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

| Sözleşme tarafı || Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı |

| Sözleşme tutarı | 1.470.500.012,38 euro |

| Başlangıç tarihi | 10 Temmuz 2026 |

| Faaliyetlere etkisi | Şirket cirosunu olumlu etkileyecek |

ASELSAN İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Söz konusu sözleşme, ASELSAN'ın mevcut hava savunma sistemleri projelerinin kapsamının genişletildiğini ortaya koyarken, şirketin önümüzdeki dönemde gelir görünümünü destekleyecek önemli gelişmeler arasında yer aldı. Yüksek tutarlı savunma sanayi sözleşmeleri, ASELSAN'ın sipariş bakiyesini güçlendirirken uzun vadeli ciro ve nakit akışına da katkı sağlaması açısından yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

ASELS HİSSESİ HABERE OLUMLU TEPKİ VERDİ

ASELS hissesi anlaşma haberinin ardından saat 11. 27 itibarıyla yüzde 3,41'lik primle 371,00 TL seviyesine ulaştı.