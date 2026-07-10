Borsa İstanbul'da düzenli temettü ödeyen şirketler uzun vadeli yatırımcıların radarında yer almaya devam ediyor. Yatırımcılarına düzenli olarak ödeme yapan şirketler belli oldu. Son 10 yıllık verilere göre BIST 100 şirketleri arasında en az 10 kez nakit temettü dağıtan şirketler belli olurken, listenin zirvesinde Ford Otosan (FROTO) yer aldı.

TEMETTÜ İSTİKRARINDA FORD OTOSAN ZİRVEDE

StockeysPro verilerine göre Ford Otosan (FROTO) son 10 yılda 18 kez nakit temettü ödeyerek listenin ilk sırasında yer aldı.

Ford Otosan'ı 11'er kez nakit temettü dağıtan BİM Mağazalar (BIMAS) ve Coca-Cola İçecek (CCOLA) takip etti.

Hisse Şirket Nakit temettü sayısı FROTO Ford Otosan 18 BIMAS BİM Mağazalar 11 CCOLA Coca-Cola İçecek 11 AEFES Anadolu Efes 10 AKSA Aksa 10 ALARK Alarko Holding 10 BRYAT Borusan Yatırım ve Pazarlama 10 ECILC Eczacıbaşı İlaç 10 KCHOL Koç Holding 10 SAHOL Sabancı Holding 10 TCELL Turkcell 10 TOASO Tofaş Türk Otomobil Fabrikası 10

TEMETTÜ YATIRIMINDA SÜREKLİLİK ÖNE ÇIKIYOR

Uzmanlara göre temettü yatırımında tek seferlik yüksek ödeme yerine uzun yıllar boyunca düzenli nakit temettü dağıtabilen şirketler daha fazla önem taşıyor. Düzenli temettü politikası uygulayan şirketler, sürdürülebilir kârlılık ve güçlü nakit akışı açısından yatırımcıların yakından takip ettiği hisseler arasında bulunuyor.

Özellikle otomotiv, perakende, içecek, holding ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin listede ağırlık kazanması dikkat çekti.

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