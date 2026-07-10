Para dağıtıyorlar! Borsada son 10 yılda en az 10 kez nakit temettü ödeyen şirketler belli oldu. Listenin zirvesinde FROTO yer alırken BIMAS ve CCOLA takip etti.
Borsa İstanbul'da düzenli temettü ödeyen şirketler uzun vadeli yatırımcıların radarında yer almaya devam ediyor. Yatırımcılarına düzenli olarak ödeme yapan şirketler belli oldu. Son 10 yıllık verilere göre BIST 100 şirketleri arasında en az 10 kez nakit temettü dağıtan şirketler belli olurken, listenin zirvesinde Ford Otosan (FROTO) yer aldı.
TEMETTÜ İSTİKRARINDA FORD OTOSAN ZİRVEDE
StockeysPro verilerine göre Ford Otosan (FROTO) son 10 yılda 18 kez nakit temettü ödeyerek listenin ilk sırasında yer aldı.
Ford Otosan'ı 11'er kez nakit temettü dağıtan BİM Mağazalar (BIMAS) ve Coca-Cola İçecek (CCOLA) takip etti.
|Hisse
|Şirket
|Nakit temettü sayısı
|FROTO
|Ford Otosan
|18
|BIMAS
|BİM Mağazalar
|11
|CCOLA
|Coca-Cola İçecek
|11
|AEFES
|Anadolu Efes
|10
|AKSA
|Aksa
|10
|ALARK
|Alarko Holding
|10
|BRYAT
|Borusan Yatırım ve Pazarlama
|10
|ECILC
|Eczacıbaşı İlaç
|10
|KCHOL
|Koç Holding
|10
|SAHOL
|Sabancı Holding
|10
|TCELL
|Turkcell
|10
|TOASO
|Tofaş Türk Otomobil Fabrikası
|10
TEMETTÜ YATIRIMINDA SÜREKLİLİK ÖNE ÇIKIYOR
Uzmanlara göre temettü yatırımında tek seferlik yüksek ödeme yerine uzun yıllar boyunca düzenli nakit temettü dağıtabilen şirketler daha fazla önem taşıyor. Düzenli temettü politikası uygulayan şirketler, sürdürülebilir kârlılık ve güçlü nakit akışı açısından yatırımcıların yakından takip ettiği hisseler arasında bulunuyor.
Özellikle otomotiv, perakende, içecek, holding ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin listede ağırlık kazanması dikkat çekti.
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