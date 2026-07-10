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HSBC, Mavi Giyim (MAVI) hissesi için hedef fiyatını 62 TL'den 60 TL'ye düşürdü. Kurum "Al" tavsiyesini korurken prim potansiyelini %52,51 olarak açıkladı.

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) hisseleri için aracı kurumların hedef fiyat güncellemeleri sürüyor. Son olarak HSBC, MAVI hissesi için hedef fiyatını revize ederken, hisseye yönelik "Al" tavsiyesini korudu.

HSBC, MAVI İÇİN HEDEF FİYATINI GÜNCELLEDİ

HSBC tarafından yayımlanan son raporda, Mavi Giyim (MAVI) hissesi için hedef fiyat 62,00 TL'den 60,00 TL'ye düşürüldü.

Aracı kurum, hedef fiyatta aşağı yönlü revizyona gitmesine rağmen hisse için "Al" tavsiyesini sürdürdü.

MAVI HİSSE HEDEF FİYAT 2026

HSBC'nin MAVI hissesi için açıkladığı yeni hedef fiyat ve değerlendirmesi şu şekilde;

Aracı kurum HSBC
Hedef fiyat 60,00 TL
Son hisse fiyatı 39,34 TL
Tavsiye Al
Prim potansiyeli %52,51
Açıklanma tarihi 10 Temmuz 2026

YÜZDE 52'NİN ÜZERİNDE YÜKSELİŞ POTANSİYELİ

HSBC'nin açıkladığı 60,00 TL hedef fiyat, MAVI hissesinin 39,34 TL seviyesindeki son kapanış fiyatına göre %52,51 prim potansiyeline işaret ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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