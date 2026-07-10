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Yabancı yatırımcılar Haziran'da ulaştırma sektörüne 137 milyon dolar net alım yaptı. İlk 6 ayda Borsa İstanbul'a 2,57 milyar dolarlık net giriş gerçekleşti.

Yabancı yatırımcıların Haziran 2026'da Borsa İstanbul'daki sektör tercihleri belli oldu. Finnet 2000'in hazırladığı verilere göre, yabancı yatırımcıların özellikle ulaştırma, banka ve perakende sektörlerinde yoğun alım yaptığını ortaya koyarken, yılın ilk yarısında ise toplam 2,57 milyar dolarlık net alım gerçekleşti.

HAZİRANDA YABANCI YATIRIMCILARIN TERCİHİ HANGİ SEKTÖRLER OLDU?

Haziran ayı verilerine göre yabancı yatırımcılar ay boyunca 47,40 milyar dolar alım, 47,48 milyar dolar satım gerçekleştirdi. Böylece ay genelinde 81,2 milyon dolarlık net satış oluştu.

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Buna karşın sektör bazında bazı alanlara güçlü yabancı girişi dikkat çekti.

Yabancılar Borsa İstanbul da geçen ay bu sektörlere para akıttı!, Görsel 1

Haziran ayında yabancı yatırımcıların en yüksek net alım yaptığı sektörler şöyle sıralandı;

Sektör Net alım
Ulaştırma 137,0 milyon dolar
Banka 80,8 milyon dolar
Perakende Ticaret 77,8 milyon dolar
Mevduat ve Kredi Bankaları 77,4 milyon dolar
Perakende ve Toptan Ticaret 77,0 milyon dolar
İçecek 70,7 milyon dolar
Holding 61,5 milyon dolar
Gıda ve İçecek 56,4 milyon dolar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 43,5 milyon dolar
Enerji 41,7 milyon dolar

YILIN İLK YARISINDA YABANCILAR NET ALICI OLDU

Ocak-Haziran döneminde yabancı yatırımcılar toplam 277,56 milyar dolarlık alım, 274,99 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi.

Böylece yılın ilk altı ayında 2,57 milyar dolarlık net yabancı girişi kaydedildi.

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NEDEN ÖNEMLİ?

Yabancı yatırımcıların yöneldiği sektörler, Borsa İstanbul'da hangi alanların daha fazla ilgi gördüğüne dair önemli ipuçları veriyor. Özellikle ulaştırma sektörünün açık ara ilk sırada yer alması, yatırımcıların turizm, havacılık ve taşımacılık şirketlerine yönelik beklentilerinin güçlendiğine işaret ediyor.

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Banka hisselerine yönelik güçlü alımlar ise faiz politikası, bilanço beklentileri ve yabancı sermaye girişinin finans sektörüne olan güvenini yansıtan önemli göstergeler arasında değerlendiriliyor.

Yabancılar Borsa İstanbul da geçen ay bu sektörlere para akıttı!, Görsel 2

EN DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM NE OLDU?

Haziran ayında yabancı yatırımcıların ağırlıklı olarak ulaştırma, bankacılık ve tüketim odaklı sektörlere yönelmesi dikkat çekti. Buna karşılık son dönemde öne çıkan sanayi ve savunma şirketleri, yabancı yatırımcıların en fazla alım yaptığı sektörler arasında yer almadı.

Bu tablo, yabancı fonların ekonomik normalleşme, iç talep ve finans sektörüne ilişkin beklentileri fiyatlamaya başladığı şeklinde yorumlanıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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