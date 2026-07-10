Yabancı yatırımcıların Haziran 2026'da Borsa İstanbul'daki sektör tercihleri belli oldu. Finnet 2000'in hazırladığı verilere göre, yabancı yatırımcıların özellikle ulaştırma, banka ve perakende sektörlerinde yoğun alım yaptığını ortaya koyarken, yılın ilk yarısında ise toplam 2,57 milyar dolarlık net alım gerçekleşti.

HAZİRANDA YABANCI YATIRIMCILARIN TERCİHİ HANGİ SEKTÖRLER OLDU?

Haziran ayı verilerine göre yabancı yatırımcılar ay boyunca 47,40 milyar dolar alım, 47,48 milyar dolar satım gerçekleştirdi. Böylece ay genelinde 81,2 milyon dolarlık net satış oluştu.

Buna karşın sektör bazında bazı alanlara güçlü yabancı girişi dikkat çekti.

Haziran ayında yabancı yatırımcıların en yüksek net alım yaptığı sektörler şöyle sıralandı;

Sektör Net alım Ulaştırma 137,0 milyon dolar Banka 80,8 milyon dolar Perakende Ticaret 77,8 milyon dolar Mevduat ve Kredi Bankaları 77,4 milyon dolar Perakende ve Toptan Ticaret 77,0 milyon dolar İçecek 70,7 milyon dolar Holding 61,5 milyon dolar Gıda ve İçecek 56,4 milyon dolar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 43,5 milyon dolar Enerji 41,7 milyon dolar

YILIN İLK YARISINDA YABANCILAR NET ALICI OLDU

Ocak-Haziran döneminde yabancı yatırımcılar toplam 277,56 milyar dolarlık alım, 274,99 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi.

Böylece yılın ilk altı ayında 2,57 milyar dolarlık net yabancı girişi kaydedildi.

NEDEN ÖNEMLİ?

Yabancı yatırımcıların yöneldiği sektörler, Borsa İstanbul'da hangi alanların daha fazla ilgi gördüğüne dair önemli ipuçları veriyor. Özellikle ulaştırma sektörünün açık ara ilk sırada yer alması, yatırımcıların turizm, havacılık ve taşımacılık şirketlerine yönelik beklentilerinin güçlendiğine işaret ediyor.

Banka hisselerine yönelik güçlü alımlar ise faiz politikası, bilanço beklentileri ve yabancı sermaye girişinin finans sektörüne olan güvenini yansıtan önemli göstergeler arasında değerlendiriliyor.

EN DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM NE OLDU?

Haziran ayında yabancı yatırımcıların ağırlıklı olarak ulaştırma, bankacılık ve tüketim odaklı sektörlere yönelmesi dikkat çekti. Buna karşılık son dönemde öne çıkan sanayi ve savunma şirketleri, yabancı yatırımcıların en fazla alım yaptığı sektörler arasında yer almadı.

Bu tablo, yabancı fonların ekonomik normalleşme, iç talep ve finans sektörüne ilişkin beklentileri fiyatlamaya başladığı şeklinde yorumlanıyor.

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