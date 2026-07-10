Borsa İstanbul'da 10 Temmuz Cuma günü saat 15.00 itibarıyla İş Yatırım üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde en fazla net alım ve net satım yapılan hisseler belli oldu. Günün ilk bölümünde YKBNK, AKBNK ve LIDER alım tarafında öne çıkarken, KCHOL, ASTOR ve PASEU ise en fazla satış yapılan hisseler arasında yer aldı.

İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Saat 15.00 itibarıyla İş Yatırım'ın en yüksek net alım yaptığı hisseler şöyle sıralandı;

Hisse Net alım YKBNK 94,29 milyon TL AKBNK 84,93 milyon TL LIDER 61,90 milyon TL SMRTG 59,97 milyon TL CWENE 53,47 milyon TL

İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Aynı saatte İş Yatırım'ın en yüksek net satım yaptığı hisseler ise şöyle gerçekleşti;

Hisse Net satım KCHOL 174,71 milyon TL ASTOR 83,72 milyon TL PASEU 80,76 milyon TL EKGYO 75,45 milyon TL BIMAS 75,16 milyon TL

BANKACILIK HİSSELERİ ÖNE ÇIKTI

İş Yatırım verilerine göre alım tarafında YKBNK ve AKBNK dikkat çekerken, satış tarafında ise KCHOL açık ara ilk sırada yer aldı. Veriler, seansın bu bölümünde bankacılık hisselerine ilginin sürdüğünü, holding ve bazı sanayi hisselerinde ise satış baskısının öne çıktığını gösterdi.

NEDEN ÖNEMLİ?

Aracı kurum bazlı işlem dağılımları, kurumsal yatırımcıların gün içindeki yönelimi hakkında önemli ipuçları sunuyor. Özellikle yüksek hacimli alım ve satım yapılan hisseler, seansın kalan bölümünde yatırımcıların yakından takip ettiği göstergeler arasında yer alıyor.

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