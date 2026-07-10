15 Temmuz 2026'da Borsa İstanbul açık mı? Demokrasi ve Millî Birlik Günü yaklaşırken yatırımcıların en çok araştırdığı konuların başında borsanın işlem yapıp yapmayacağı geliyor. Borsa İstanbul, resmi tatil nedeniyle seans ve takas takvimine ilişkin detayları açıkladı. İşte yatırımcıların bilmesi gereken tarihler...

15 TEMMUZ'DA BORSA AÇIK MI?

Hayır. 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü, Demokrasi ve Millî Birlik Günü resmi tatili nedeniyle Borsa İstanbul'da tüm piyasalarda seans gerçekleştirilmeyecek.

Resmi tatil kapsamında Pay Piyasası'nda alım-satım işlemleri yapılamayacak ve takas işlemleri de tatil takvimine göre gerçekleştirilecek.

15 TEMMUZ HAFTASINDA TAKAS TARİHLERİ DEĞİŞTİ

Borsa İstanbul tarafından açıklanan takvime göre resmi tatil nedeniyle takas günlerinde değişiklik olacak.

İşlem tarihi Takas tarihi 13 Temmuz 2026 Pazartesi 16 Temmuz 2026 Perşembe 14 Temmuz 2026 Salı 17 Temmuz 2026 Cuma

HİSSE SATARKEN DİKKAT

15 Temmuz tatili nedeniyle nakit planlaması yapacak yatırımcıların takas süresini dikkate alması gerekiyor.

Aynı hafta içerisinde satış bedelinin hesaba geçmesini isteyen yatırımcıların en geç 13 Temmuz Pazartesi günü hisse satışı yapmaları gerekiyor.

14 Temmuz Salı günü gerçekleştirilecek hisse satışlarının nakit karşılığı ise 17 Temmuz Cuma günü yatırımcı hesaplarına geçecek.

NEDEN ÖNEMLİ?

Borsa İstanbul'da hisse işlemleri T+2 takas sistemiyle gerçekleşiyor. Araya giren resmi tatiller, takas süresini uzatabiliyor. Bu nedenle özellikle ödeme planı yapan veya nakit ihtiyacı bulunan yatırımcıların işlem tarihlerini önceden planlaması önem taşıyor.