Borsa İstanbul, Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) paylarına ilişkin önemli bir karar açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan duyuruya göre ODINE hisseleri, 13 Temmuz 2026 tarihinden itibaren BIST Kurumsal Yönetim Endeksi (XKURY) kapsamına dahil edilecek.

ODINE, BIST KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ'NE GİRİYOR

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) payları, 13 Temmuz 2026 itibarıyla XKURY - BIST Kurumsal Yönetim Endeksi'nde işlem görmeye başlayacak.

Şirket için endeks değişikliği aynı tarihte yürürlüğe girecek.

BIST KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ NEDİR?

BIST Kurumsal Yönetim Endeksi; Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar'da işlem gören şirketler arasından belirli kurumsal yönetim kriterlerini karşılayan şirketlerden oluşuyor.

Bu endekste yer alabilmek için şirketlerin;

Kurumsal yönetim uyum derecelendirme notunun 10 üzerinden en az 8 olması,

Her bir ana başlıkta ise 10 üzerinden en az 7 puan alması gerekiyor.

Kurumsal yönetim derecelendirmeleri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yetkilendirilen derecelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştiriliyor.

NEDEN ÖNEMLİ?

Kurumsal Yönetim Endeksi'ne dahil olmak, şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusunda belirli standartları karşıladığını gösteriyor. Ayrıca bazı yatırım fonları ve kurumsal yatırımcılar, yatırım stratejileri kapsamında bu endekste yer alan şirketleri tercih edebildiği için endeks değişiklikleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.