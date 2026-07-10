Altın, 2026'nın ikinci çeyreğinde son 13 yılın en kötü performanslarından birini sergilese de uzmanlar yatırımcıların en sık yaptığı hataya dikkat çekti. Analistlere göre altın, sanılanın aksine borsa düşüşlerine karşı değil; korku, belirsizlik ve jeopolitik risklere karşı portföyü koruyan önemli bir çeşitlendirme aracı olmayı sürdürüyor.

ALTIN SON 13 YILIN EN KÖTÜ ÇEYREĞİNİ YAŞADI

CNBC'nin haberine göre altın vadeli işlemleri ikinci çeyrekte yüzde 13'ten fazla değer kaybederek 2013'ten bu yana en kötü çeyreklik performansını gösterdi.

Yılın başında tarihi zirveleri gören altın fiyatları, özellikle İran savaşıyla birlikte güvenli liman algısının yeniden sorgulanmasına neden oldu. Vadeli işlemler savaşın başlangıcından bu yana yaklaşık %21 geriledi.

UZMANLARDAN 'ALTINI TAMAMEN SATMAK DOĞRU OLMAYABİLİR' UYARISI

Piyasalardaki sert düşüşe rağmen uzmanlar, altının portföylerden tamamen çıkarılmasının doğru bir strateji olmayabileceğini belirtiyor.

Vanguard Küresel Portföy Oluşturma Başkanı Roger Aliaga-Diaz, altının her borsa düşüşünde mutlaka yükselen bir varlık olarak görülmemesi gerektiğini ifade etti. Aliaga-Diaz'a göre altın her zaman hisse senetlerindeki kayıpları telafi etmese de uzun vadeli portföy çeşitlendirmesinde önemli rol oynuyor.

ALTIN NEDEN HALA ÖNEMLİ?

JPMorgan Private Bank'ın 1985-2024 dönemini kapsayan analizine göre büyük jeopolitik krizlerde altın yatırımcısına ortalama %1,8 getiri sağladı.

Aynı dönemlerde hisse senetleri ve tahviller ise ortalama %1,6 değer kaybetti.

Uzmanlara göre bu tablo, altının özellikle küresel belirsizlik, jeopolitik riskler ve para politikalarına yönelik güvenin azaldığı dönemlerde koruyucu özelliğini sürdürdüğünü gösteriyor.

"ALTIN BORSAYA DEĞİL KORKUYA KARŞI KORUMA SAĞLIYOR"

SGH Wealth Management Kurucusu Sam Huszczo, yatırımcıların altını yanlış konumlandırdığını belirterek dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Huszczo'ya göre altın, borsa düşüşlerini birebir dengeleyen bir yatırım aracı değil; daha çok korku ve belirsizlik dönemlerinde portföyü destekleyen bir güven unsuru olarak öne çıkıyor.



PORTFÖYDE NE KADAR ALTIN OLMALI?

Uzmanlar, altının da hisse senetleri kadar dalgalı olabileceğine dikkat çekiyor.

Bu nedenle yatırımcıların tüm birikimini altına yönlendirmek yerine dengeli bir dağılım yapması öneriliyor.

Perigon Wealth Management Baş Yatırım Yetkilisi Rafia Hasan, portföyün %1 ila %2'sinin altına ayrılmasının dengeli bir yaklaşım olacağını belirtirken, bazı uzmanlar ise bu oranın %5'i geçmemesi gerektiğini ifade ediyor.

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(BORSANIN GÜNDEMİ)