Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada savunma sanayii ve ekonomiye ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayiinde yerlilik oranını yüzde 82'ye çıkardığını belirterek, son 12 ayda savunma ve havacılık ihracatında yeni rekora ulaşıldığını söyledi.

"SAVUNMA VE HAVACILIK İHRACATINDA 11 MİLYAR DOLARI AŞTIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayiindeki gelişmelere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Biz de uluslararası güvenlik paradigmasının değişime uğradığı bu dönemde emin adımlarla ilerliyoruz. Yüzde 82 yerlilik oranına ulaştık. Yazılımcılarımız, mühendislerimiz, firmalarımız başarılarına her gün yenilerini ekliyor. Ordumuzu son teknolojilere sahip teçhizatlarımızla donatıyoruz. Son 12 ayda 11 milyar doların üzerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ederek yeni rekora imza attık."

"YAPAY ZEKA HAYATIN HER ALANINI DERİNDEN ETKİLİYOR"

Teknolojik dönüşümün savunma alanına etkilerine değinen Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Savaşlar sadece cephede olmuyor. Savaşlar siber saldırı ve dezenformasyonla yürüyor. Keskin değişimlerin sıradanlaştığı dönemi yaşıyoruz. Yapay zeka hayatın her alanını derinden etkiliyor. Savunma ve güvenlikte bu dönüşümü net şekilde gözlemliyoruz. Klasik harp ortamlarında belirleyici faktörler, kuvvet yoğunluğu ve platform sayısı idi. Bunlara hızlı karar ve destek mekanizmaları eklendi."

"SAVAŞLAR ARTIK SADECE CEPHELERDE DEĞİL"

Erdoğan, savunma teknolojilerindeki dönüşüme ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Savaşlar artık sadece cephelerde değil siber saldırı ve dezenformasyonlarla yürütülüyor. İHA ve İDA araçlarının sonuca doğrudan etki ettiği yeni bir denklem ile karşı karşıyayız. Keşif ve haber almanın kuvvet çarpanı olduğu bu yeni ortam sevk ve iradeyi de her zamankinden daha önemli hale getirdi."

"YÜZDE 82 YERLİLİK ORANINA ULAŞTIK"

Savunma sanayiinde yerlilik oranındaki artışa da dikkat çeken Erdoğan, Türkiye'nin bu alandaki kapasitesini artırmaya devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yüzde 82 yerlilik oranına ulaştık. Yazılımcılarımız, mühendislerimiz, firmalarımız başarılarına her gün yenilerini ekliyor."