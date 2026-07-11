Haftanın en fazla kazandıran yatırım fonu RE-PIE Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon olurken, en sert düşüş Allbatross Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon'da yaşandı.

Hafta genelinde fon piyasasında dalgalı bir seyir izlenirken, bazı fonlar yatırımcısına yüksek getiri sağlarken bazı fonlarda ise sert değer kayıpları görüldü.

Haftanın en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 29,70 yükselişle RE-PIE Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Buna karşılık haftanın en çok değer kaybeden yatırım fonu ise yüzde 32,99 düşüşle Allbatross Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon olarak kayıtlara geçti.

BES tarafında ise haftanın en fazla kazandıran fonu yüzde 1,91 getiri sağlayan HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu oldu.

EN ÇOK KAYBETTİREN EMEKLİLİK FONU AGESA HAYAT OLDU

Haftanın en çok kaybettiren emeklilik fonu ise yüzde 4,43 düşüş yaşayan Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Sabancı Topluluğu Şirketleri Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu olarak belirlendi.

Fon kategorileri incelendiğinde, yatırım fonlarında "Kıymetli Maden Fonları" yüzde 1,20 ile en fazla yükseliş gösteren kategori olurken, "Hisse Senedi Fonları" yüzde 2,08 düşüşle en fazla değer kaybeden kategori oldu.

BES fonlarında ise "Kıymetli Madenler" kategorisi yüzde 0,91 ile haftanın en çok kazandıran grubu olurken, "Endeks" kategorisi yüzde 3 düşüşle en fazla değer kaybeden kategori olarak öne çıktı.

Kaynak:AA

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