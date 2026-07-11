Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 6-10 Temmuz haftasını dalgalı bir seyirle tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 14.053,48, en yüksek 14.629,66 puanı görürken, haftalık bazda yüzde 0,67 değer kaybederek 14.321,19 puandan kapanış yaptı.

Hafta boyunca bazı hisseler yatırımcısına çift haneli getiri sağlarken, bazı hisselerde ise sert satışlar görüldü.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELERİ

BIST 100 endeksinde haftanın en yüksek getirisini Aksa Enerji (AKSEN) sağladı. Hisse, haftalık bazda yüzde 13,84 yükseldi.

AKSEN'i sırasıyla şu hisseler takip etti:

Fenerbahçe Futbol (FENER): %11,22

Odine Solutions Teknoloji (ODINE): %9,70

Şekerbank (SKBNK): %8,87

Europower Enerji (EUPWR): %8,87

HAFTANIN EN ÇOK KAYBETTİREN HİSSELERİ

Haftanın en sert değer kaybını ise Balsu Gıda (BALSU) yaşadı. Hisse, haftayı yüzde 26,59 düşüşle tamamladı.

BALSU'nun ardından en fazla değer kaybeden hisseler ise şöyle sıralandı:

İzdemir Enerji (IZENR): %-22,26

Oba Makarnacılık (OBAMS): %-15,15

Mia Teknoloji (MIATK): %-14,11

Otokar (OTKAR): %-12,94

BIST 100 endeksi haftayı ekside tamamlasa da, endeks içerisinde bazı hisselerin çift haneli yükseliş kaydetmesi dikkat çekerken, özellikle gıda ve teknoloji hisselerinde yaşanan sert değer kayıpları yatırımcıların odağında yer aldı.

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