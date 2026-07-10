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BİM (BIMAS), pay geri alım programı kapsamında 20.647 adet hisse daha geri aldı. Şirketin sahip olduğu BIMAS payı 14,99 milyona ulaştı.

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS), 10 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla pay geri alım programı kapsamında yeni bir işlem gerçekleştirdiğini duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, 3 Temmuz 2026 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programı kapsamında 10 Temmuz 2026 tarihinde 20.647 adet BIMAS payı geri alındı.

Gerçekleştirilen son işlemle birlikte şirketin sahip olduğu BIMAS payı 14.999.771 adede yükseldi.

ŞİRKET SERMAYESİNDEKİ PAYI YÜZDE 1,25'E ULAŞTI

Son geri alım işleminin ardından BİM'in elinde bulunan payların, şirket sermayesine oranı %1,2500 olarak gerçekleşti.

İşlem Detay
Geri alım tarihi 10 Temmuz 2026
Geri alınan pay 20.647 adet
Toplam geri alınan pay 14.999.771 adet
Sermayedeki pay oranı %1,2500
Geri alım programı başlangıcı 3 Temmuz 2026

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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