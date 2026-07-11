Küresel piyasalardaki gelişmeler ve jeopolitik riskler yatırım araçlarının performansında belirleyici oldu. Haftalık verilere göre kripto para piyasası pozitif ayrışırken, değerli metaller ve Borsa İstanbul'da satış baskısı öne çıktı.

ALTIN VE GÜMÜŞ DEĞER KAYBETTİ

Haftalık performansa göre gram altın yüzde 0,96 düşüşle 6.222 TL, ons altın ise yüzde 1,31 değer kaybederek 4.121,08 dolar seviyesinden haftayı tamamladı.

Gümüş tarafında da satış baskısı sürdü. Gram gümüş haftalık bazda yüzde 3,73 gerileyerek 90,37 TL'ye, ons gümüş ise yüzde 4,10 düşüşle 59,86 dolar seviyesine indi.

DOLAR YÜKSELDİ, EURO GERİLEDİ

Döviz piyasasında dolar/TL haftalık bazda yüzde 0,37 yükselerek 46,97 TL seviyesinden kapanış yaptı.

Euro/TL ise yüzde 0,17 değer kaybederek 53,61 TL seviyesinde haftayı tamamladı.

BIST 100 HAFTAYI EKSİDE KAPATTI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 0,67 değer kaybederek 14.321,19 puandan kapanış gerçekleştirdi.

BİTCOİN POZİTİF AYRIŞTI

Kripto para piyasasında ise Bitcoin haftalık bazda yüzde 1,70 yükselerek 64.209,6 dolar seviyesine çıktı ve haftanın pozitif performans gösteren yatırım araçları arasında yer aldı.

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