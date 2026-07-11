İç ve dış piyasalardaki gelişmelerle birlikte altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Yatırımcılar ve altın alım satımı yapmayı planlayan vatandaşlar, "Gram altın bugün ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL oldu?" sorularına yanıt arıyor.

İşte 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü güncel altın satış fiyatları:

Güncel altın fiyatları

Gram altın: 6.225,55 TL

Çeyrek altın: 10.212,00 TL

Yarım altın: 20.406,00 TL

Tam altın: 40.330,80 TL

Cumhuriyet altını: 40.619,00 TL

Gremse altın: 101.136,28 TL

Ons altın: 4.120,54 dolar

Küresel piyasalardaki gelişmeler, merkez bankalarının para politikaları ve jeopolitik riskler altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ederken, yatırımcılar fiyatlardaki anlık değişimleri yakından izlemeyi sürdürüyor.

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