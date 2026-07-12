Altında pusula şaştı. Ons altın 4.118 dolar, gram altın ise 6.179 TL seviyesinde işlem görürken, dünyanın önde gelen yatırım bankalarının bu hafta peş peşe açıkladığı tahminler birbirinden farklı senaryolara işaret etti. Kimi kurum 4.360 dolar öngörürken, kimi 5.200 dolara kadar yükseliş bekliyor.

ONS ALTIN ZİRVESİNDEN YAKLAŞIK %26 GERİLEDİ

Ons altın, 28 Ocak 2026'da gördüğü 5.589,38 dolarlık tarihi zirvenin ardından 4.118 dolar seviyesine kadar geriledi.

Bu seviye, zirveye göre yaklaşık %26,3'lük düşüşe işaret ediyor.

Gram altın ise 6.179 TL seviyelerinde işlem görüyor.

HSBC ORTALAMA TAHMİNİ DÜŞÜRDÜ, YIL SONU HEDEFİNİ KORUDU

HSBC, 2026 yılı ortalama ons altın tahminini 4.864 dolardan 4.560 dolara çekti.

Bu revizyon yaklaşık 304 dolar (%6,3) aşağı yönlü oldu.

Buna karşın banka uzun vadedeki hedeflerini şu şekilde açıkladı;

Dönem HSBC Hedefi 2026 yıl sonu 4.750 dolar 2027 yıl sonu 5.025 dolar

HSBC'ye göre ons altın yılın geri kalanında 3.800-4.700 dolar bandında hareket edebilir.

BANK OF AMERICA BEKLENTİSİNİ DÜŞÜRDÜ

Bank of America da Fed'in sıkı para politikası beklentisiyle 2026 ortalama ons altın tahminini yaklaşık %14 düşürerek 4.360 dolara indirdi.

Banka, buna rağmen uzun vadede 5.000 dolar seviyesinin hala ulaşılabilir olduğunu belirtti.

JPMORGAN TEMKİNLİ İYİMSER

JPMorgan'ın beklentileri ise şöyle;

Dönem JPMorgan Tahmini 3. Çeyrek 4.300 dolar 4. Çeyrek 4.500 dolar

Banka, güçlü ABD verileri ve olası Fed faiz artırımlarının tahminler üzerinde aşağı yönlü risk oluşturabileceğini ifade etti.

MORGAN STANLEY EN İYİMSER BANKA OLDU

Morgan Stanley, altın ETF'lerine güçlü para girişlerinin sürmesi halinde ons altının 2026'nın ikinci yarısında 5.200 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor.

GOLDMAN SACHS'IN BEKLENTİSİ

Goldman Sachs ve piyasadaki genel beklentiler ise ons altında 4.500-4.900 dolar bandına işaret ediyor.

Analistler, merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesinin fiyatlar için en önemli destek unsurlarından biri olduğunu belirtiyor.

Kim ne bekliyor? Özet tablo