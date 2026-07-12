Borsa İstanbul'da Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında geride kalan 6-10 Temmuz 2026 haftasında 7 hisse için yeni tedbir kararı alındı. Kararlar kapsamında 6 hissede kredili işlem yasağı, 1 hissede ise kredili işlem yasağına ek olarak brüt takas uygulanacak.

BORSA İSTANBUL'DAN 7 HİSSE İÇİN TEDBİR KARARI

Borsa İstanbul, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) ve Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında geçtiğimiz hafta 7 hisse senedi için yeni tedbir kararları açıkladı.

Kararlar doğrultusunda ilgili paylarda açığa satış ve kredili işlem yasağı uygulanırken, bir hissede ise brüt takas tedbiri devreye alındı.

7 TEMMUZ'DA TEDBİR UYGULANMAYA BAŞLAYAN HİSSE

Koç Metalurji (KOCMT)

Koç Metalurji (KOCMT) payları, 7 Temmuz 2026 tarihli işlemlerden 6 Ağustos 2026 seans sonuna kadar açığa satış ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

8 TEMMUZ'DA TEDBİR KAPSAMINA ALINAN HİSSELER

Aşağıdaki hisselerde 8 Temmuz 2026 tarihinden itibaren 7 Ağustos 2026 seans sonuna kadar kredili işlem yasağı uygulanacak:

Koray GYO (KGYO)

Pasifik Eurasia (PASEU)

Marka Yatırım Holding (MARKA)

Safkar Ege Soğutmacılık (SAFKR)

BORLS'TA BRÜT TAKAS DA UYGULANACAK

Borlease Otomotiv (BORLS) paylarında ise 9 Temmuz 2026 tarihinden 7 Ağustos 2026 seans sonuna kadar;

Brüt takas,

Açığa satış yasağı,

Kredili işlem yasağı birlikte uygulanacak.

SVGYO'DA TEDBİR 13 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK

Savur GYO (SVGYO) payları ise 13 Temmuz 2026 tarihli işlemlerden 12 Ağustos 2026 seans sonuna kadar açığa satış ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

VBTS NEDİR?

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS), Borsa İstanbul tarafından olağan dışı fiyat ve işlem hareketlerinin görüldüğü paylarda yatırımcıların korunması amacıyla uygulanan geçici tedbirleri kapsıyor. Bu kapsamda kredili işlem yasağı, açığa satış yasağı ve brüt takas gibi uygulamalar devreye alınabiliyor.

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