Borsa İstanbul'da 13-17 Temmuz 2026 haftasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında uygulanan kredili işlem yasağı 7 hisse için sona erecek. Tedbir süresinin tamamlanmasıyla birlikte söz konusu paylar yeniden normal işlem koşullarında işlem görmeye başlayacak.

BU HAFTA 7 HİSSEDE TEDBİR SONA ERECEK

Borsa İstanbul'da yeni işlem haftasında toplam 7 hisse senedinde Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında uygulanan kredili işlem yasağı kaldırılacak.

Farklı tarihlerde sona erecek tedbirlerin ardından hisseler, kredili işleme yeniden açılarak normal işlem esaslarına dönecek.

14 Temmuz Pazartesi günü tedbiri bitecek hisseler

Haftanın ilk işlem gününde aşağıdaki hisselerde kredili işlem yasağı sona erecek:

Margün Enerji (MAGEN)

DAP Gayrimenkul Geliştirme (DAPGM)

15 Temmuz Çarşamba günü tedbiri bitecek hisseler

Haftanın ortasında ise 4 hisse üzerindeki tedbir kaldırılacak:

Onur Yüksek Teknoloji (ONRYT)

Reysaş Taşımacılık (RYSAS)

Tera Yatırım (TERA)

Avrupa Yatırım Holding (AVHOL)

17 Temmuz Cuma günü tedbiri bitecek hisse

Haftanın son işlem gününde ise;

Gentaş Kimya (GENKM) payındaki kredili işlem yasağı sona erecek.

VBTS TEDBİRİ NEDİR?

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS), Borsa İstanbul tarafından aşırı fiyat hareketlerinin görüldüğü paylarda yatırımcıların korunması amacıyla uygulanan geçici tedbirleri kapsıyor. Kredili işlem yasağının sona ermesiyle birlikte ilgili hisseler yeniden normal işlem kuralları kapsamında işlem görmeye devam edecek.