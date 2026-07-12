Yatırımcıların yakından izlediği HSBC, 6-10 Temmuz haftasında 3,48 milyar TL net satış yaptı. Kurum, bankacılık tarafında Yapı Kredi'yi (YKBNK) toplarken, Türk Hava Yolları'nda (THYAO) 1,28 milyar TL'yi aşan satış gerçekleştirdi.

HSBC HAFTAYI 3,48 MİLYAR TL NET SATIŞLA TAMAMLADI

6-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında HSBC'nin Borsa İstanbul'daki işlemlerinde toplam 3.482.790.807 TL net satış gerçekleşti.

Kurumun alım ve satım tarafındaki hisse tercihleri yatırımcıların dikkatini çekti.

HSBC'NİN BU HAFTA EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

HSBC'nin en fazla net alım yaptığı hisseler ve işlem tutarları şöyle oldu;

Hisse Net Alım (TL) YKBNK 449.483.082 SASA 254.750.318 TABGD 163.702.128 CCOLA 112.167.838 EKGYO 101.225.688

HSBC'NİN BU HAFTA EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Satış tarafında ise havacılık ve sanayi hisseleri dikkat çekti.

Hisse Net Satış (TL) THYAO -1.285.138.221 EREGL -662.854.882 BIMAS -568.720.497 AKBNK -454.654.562 ISCTR -315.539.119

HSBC'nin bu hafta bankacılık hisselerinde seçici alımlar yaparken, ulaştırma ve demir-çelik tarafında satışlarını artırması dikkat çekti. Özellikle THYAO'daki 1,28 milyar TL'lik satış, haftanın en yüksek tekil işlemi oldu.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.