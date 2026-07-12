HSBC, 6-10 Temmuz haftasında 3,48 milyar TL net satış yaptı. Kurum THYAO'da 1,28 milyar TL satış yaparken en yüksek alımı YKBNK hissesinde gerçekleştirdi.
Yatırımcıların yakından izlediği HSBC, 6-10 Temmuz haftasında 3,48 milyar TL net satış yaptı. Kurum, bankacılık tarafında Yapı Kredi'yi (YKBNK) toplarken, Türk Hava Yolları'nda (THYAO) 1,28 milyar TL'yi aşan satış gerçekleştirdi.
HSBC HAFTAYI 3,48 MİLYAR TL NET SATIŞLA TAMAMLADI
6-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında HSBC'nin Borsa İstanbul'daki işlemlerinde toplam 3.482.790.807 TL net satış gerçekleşti.
Kurumun alım ve satım tarafındaki hisse tercihleri yatırımcıların dikkatini çekti.
HSBC'NİN BU HAFTA EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER
HSBC'nin en fazla net alım yaptığı hisseler ve işlem tutarları şöyle oldu;
|Hisse
|Net Alım (TL)
|YKBNK
|449.483.082
|SASA
|254.750.318
|TABGD
|163.702.128
|CCOLA
|112.167.838
|EKGYO
|101.225.688
HSBC'NİN BU HAFTA EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER
Satış tarafında ise havacılık ve sanayi hisseleri dikkat çekti.
|Hisse
|Net Satış (TL)
|THYAO
|-1.285.138.221
|EREGL
|-662.854.882
|BIMAS
|-568.720.497
|AKBNK
|-454.654.562
|ISCTR
|-315.539.119
HSBC'nin bu hafta bankacılık hisselerinde seçici alımlar yaparken, ulaştırma ve demir-çelik tarafında satışlarını artırması dikkat çekti. Özellikle THYAO'daki 1,28 milyar TL'lik satış, haftanın en yüksek tekil işlemi oldu.
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