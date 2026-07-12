Türk Hava Yolları (THYAO) hisselerinde 6-10 Temmuz haftasına ilişkin aracı kurum dağılımı belli oldu. Hissede ilk 5 aracı kurum bazında 1.341.674 lot net satış gerçekleşirken, Bank of America alımların %31,48'ini, İş Yatırım ise satışların %32,70'ini tek başına gerçekleştirdi.

THYAO HİSSESİNDE NET SATIŞ ÖNE ÇIKTI

6-10 Temmuz 2026 haftasında THYAO hissesinde ilk 5 aracı kurumun işlemleri incelendiğinde;

İlk 5 alıcı: 21.295.326 lot

İlk 5 satıcı: 22.637.000 lot

Net işlem: 1.341.674 lot net satış olarak gerçekleşti.

THYAO HİSSESİNDE EN FAZLA ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

Aracı Kurum Net Lot Pay Bank of America 9.251.791 %31,48 QNB Yatırım 6.197.621 %21,09 Garanti BBVA Yatırım 2.042.292 %6,95 Ak Yatırım 1.943.678 %6,61 Global Menkul 1.859.944 %6,33

THYAO HİSSESİNDE EN FAZLA SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR

Aracı Kurum Net Lot Pay İş Yatırım -9.609.523 %32,70 HSBC -3.818.230 %12,99 Ata Yatırım -3.504.497 %11,93 İnfo Yatırım -3.253.465 %11,07 Yapı Kredi Yatırım -2.451.285 %8,34

THYAO CEPHESİNDE GEÇEN HAFTA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Aracı kurum işlemlerinin yanı sıra Türk Hava Yolları'nda (THYAO) 6-10 Temmuz haftasında yatırımcıların yakından takip ettiği önemli gelişmeler yaşandı.

Fitch Ratings kararı: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk Hava Yolları'nın "BB" uzun vadeli kredi notunu korurken, not görünümünü "Durağan" olarak teyit etti. Kuruluş ayrıca, şirketin 2015 yılında ihraç ettiği ABD doları cinsinden Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikaları'nın kredi notunu da "BB+" seviyesinde teyit etti.

Haziran ayı trafik sonuçları: THY'nin toplam yolcu sayısı, Haziran 2026'da geçen yılın aynı ayına göre %1,6 azalarak 8,1 milyon oldu. Aynı dönemde yolcu doluluk oranı 0,2 puan artışla %84,5 seviyesine yükseldi.

Haftayı yükselişle tamamladı: THYAO hissesi haftanın son işlem gününde güçlü alımlarla öne çıktı. Hisse, günü %1,85 primle 344,50 TL seviyesinden tamamladı.

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