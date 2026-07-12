ASELSAN (ASELS) hisselerinde 6-10 Temmuz haftasına ilişkin aracı kurum dağılımı belli oldu. Şirketin Savunma Sanayii Başkanlığı ile 1,47 milyar avroluk yeni sözleşme imzaladığı ve haftanın son işlem gününü %3,14 yükselişle 370,00 TL'den tamamladığı haftada, ilk 5 aracı kurum bazında 9,43 milyon lot net satış gerçekleşti. Bank of America, toplam satışların %79,31'ini tek başına yaptı.

ASELSAN'DA NET SATIŞ DİKKAT ÇEKTİ

6-10 Temmuz haftasında ASELSAN hissesinde ilk 5 aracı kurumun işlemleri incelendiğinde;

İlk 5 alıcı: 10.718.743 lot

İlk 5 satıcı: 20.147.793 lot

Net işlem: 9.429.050 lot net satış olarak gerçekleşti.

ASELSAN HİSSESİNDE EN FAZLA ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

Aracı Kurum Net Lot Pay Ak Yatırım 3.671.678 %17,92 Tacirler Yatırım 2.396.878 %11,70 Ziraat Yatırım 1.572.119 %7,67 İş Yatırım 1.545.073 %7,54 Yapı Kredi Yatırım 1.532.995 %7,48

ASELSAN HİSSESİNDE EN FAZLA SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR

Aracı Kurum Net Lot Pay Bank of America -16.246.810 %79,31 Global Menkul -2.103.366 %10,27 TEB Yatırım -1.228.169 %6,00 Meksa Yatırım -300.380 %1,47 Ünlü Menkul -269.068 %1,31

Satış tarafında Bank of America, 16.246.810 lot ile ilk 5 satıcının toplam satışlarının %79,31'ini tek başına gerçekleştirerek haftanın en dikkat çeken işlemini yaptı.

ASELSAN CEPHESİNDE GEÇEN HAFTA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Aracı kurum işlemlerinin yanı sıra ASELSAN'da 6-10 Temmuz haftasında yatırımcıların yakından takip ettiği önemli gelişmeler yaşandı.

1,47 milyar avroluk dev sözleşme: ASELSAN, 10 Temmuz 2026 tarihinde Savunma Sanayii Başkanlığı ile Hava Savunma Sistemlerinin devam eden seri üretim projelerine ilave olarak 1.470.500.012 avro tutarında yeni sözleşme imzaladığını duyurdu. Söz konusu sözleşme, şirketin savunma sanayi alanındaki sipariş büyüklüğünü artıran önemli gelişmeler arasında yer aldı.

ASELSAN hisseleri, haftanın son işlem gününde alıcılı bir seyir izledi. Hisse, günü %3,14 yükselişle 370,00 TL seviyesinden kapattı.

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