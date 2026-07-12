Borsa İstanbul'da geride kalan 6-10 Temmuz 2026 haftasında şirketlerden peş peşe önemli Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamaları geldi. Savunma sanayi, enerji, teknoloji ve sigorta sektörlerinde yeni sözleşmeler, siparişler, finansal takvim duyuruları ve üretim verileri yatırımcıların odağında yer aldı.

ASELSAN'DAN 1,47 MİLYAR AVROLUK DEV SÖZLEŞME

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS), Savunma Sanayii Başkanlığı ile hava savunma sistemlerinin devam eden seri üretim projelerine ilave olarak 1 milyar 470 milyon 500 bin 12,38 avro tutarında sözleşme imzaladı. Şirket, sözleşmenin cirosuna olumlu katkı sağlayacağını açıkladı.

ASTOR'DAN ABD'YE 42,5 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Astor Enerji A.Ş. (ASTOR), ABD'de yerleşik bir firma ile güç transformatörlerinin tedarikine yönelik 42 milyon 510 bin 595 dolar tutarında sözleşme imzaladı. Sözleşmenin TL karşılığı, TCMB döviz alış kuru üzerinden 1 milyar 987 milyon 476 bin 592,74 TL olarak açıklandı.

FORTE'DEN İKİ ÖNEMLİ GELİŞME

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. (FORTE), Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzenlenen ihalede en iyi teklifin şirket tarafından verildiğini ve 18,9 milyon TL bedelli sözleşme için davet yazısı aldığını duyurdu.

Şirket ayrıca yüzde 100 bağlı ortaklığı MilSOFT Yazılım Teknolojileri A.Ş.'nin yurt içinde faaliyet gösteren bir savunma sanayii şirketiyle yeni iş ilişkisi kurduğunu açıkladı.

LINK, EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE SÖZLEŞME İMZALADI

Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LINK), İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ile KGYS Genişleme Projesi kapsamında KDV dahil 24 milyon 24 bin 650 TL tutarında sözleşme imzaladığını duyurdu.

ARDYZ'DEN YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ PROJE SİPARİŞİ

ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. (ARDYZ), son kullanıcısı kamu tüzel kişisi olan bir proje kapsamında, "Yapay Zekâ Destekli Güvenlik Cihazları ile Toplu Taşıma Araçlarının Dijital Dönüşüm Sistemleri Projesi" için özel bir şirketten sipariş aldığını açıkladı.

SDTTR'YE 1,27 MİLYON DOLARLIK SİPARİŞ

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR), yüzde 95 oranında bağlı ortaklığı BKM Bursa Kalıp A.Ş.'nin yurt içi müşterisinden 1 milyon 271 bin 60 dolar tutarında yeni sipariş aldığını duyurdu.

ONRYT'DEN İLAVE SİPARİŞ

Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. (ONRYT), yurt içindeki bir müşterisinden görev kritik ses haberleşme ve kayıt sistemlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik 661 bin 200 dolar tutarında ilave sipariş aldığını açıkladı.

YEOTK'TAN 8,4 MİLYON DOLARLIK GES SÖZLEŞMESİ

Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. (YEOTK), Türk Ytong Sanayi A.Ş. ile Mardin'de anahtar teslim güneş enerjisi santrali kurulmasına yönelik 8 milyon 444 bin 688 dolar + KDV tutarında sözleşme imzaladı.

KLYPV'DEN 141,5 MİLYON TL'LİK İŞ ANLAŞMASI

Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. (KLYPV), yurt içindeki bir şirketle güneş enerjisi panellerinin anahtar teslim kurulumu ve devreye alınmasına ilişkin KDV hariç 141 milyon 519 bin 724,50 TL bedelli sözleşme imzaladığını duyurdu.

TÜRKİYE SİGORTA'DA PRİM ÜRETİMİ YÜZDE 30 ARTTI

Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG), 2026 yılının ilk 6 ayında brüt prim üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre %30 artarak 94,2 milyar TL'ye ulaştığını açıkladı.

SABANCI HOLDİNG BİLANÇO TARİHİNİ AÇIKLADI

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL), 30 Haziran 2026 tarihinde sona eren ara döneme ilişkin sınırlı incelemeden geçmiş finansal raporlarını 12 Ağustos 2026 tarihinde seans sonrası KAP'ta yayımlamayı planladığını bildirdi.