TBMM'de bu hafta ekonomi ve sosyal hayatı yakından ilgilendiren önemli düzenlemeler ele alınacak. En düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik teklifin yanı sıra turizm sektörüne prim desteği, sinema sektörüne yeni finansman modeli ve üniversite affını içeren düzenlemeler komisyonların gündeminde olacak.

MECLİS'TE EKONOMİ GÜNDEMİ YOĞUN

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftada ekonomi başta olmak üzere milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kanun teklifleri görüşülecek.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak 30 maddelik torba kanun teklifi kapsamında emekli maaşlarından turizm sektörüne sağlanacak desteklere kadar birçok düzenleme masaya yatırılacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI ARTIRILIYOR

Teklife göre en düşük emekli aylığının 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesi planlanıyor.

Düzenlemenin kabul edilmesi halinde en düşük emekli aylığında 3 bin 552 TL artış yapılmış olacak.

TURİZM SEKTÖRÜNE PRİM DESTEĞİ

Torba kanun teklifinde turizm sektörüne yönelik yeni destekler de yer alıyor.

Buna göre yıl sonuna kadar turizm tesislerine personel başına aylık yaklaşık 3 bin 500 TL prim desteği verilmesi öngörülüyor.

SİNEMA SEKTÖRÜNE YENİ FİNANSMAN MODELİ

Teklif kapsamında medya hizmet sağlayıcıları ile internet platformlarının yıllık net satışlarından alınacak %2'lik payın, sinema sektörüne sağlanacak desteklerde kullanılması planlanıyor.

ÜNİVERSİTE AFFI YENİDEN GÜNDEMDE

Milli Eğitim, Kültür ve Gençlik Komisyonu'nda görüşülecek düzenlemeyle daha önce af düzenlemelerinden yararlanamamış ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine yeniden eğitim hakkı verilmesi hedefleniyor.

Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin kanunun yürürlüğe girmesinin ardından 4 ay içinde üniversitelerine başvurması gerekecek.

12. YARGI PAKETİ DE GENEL KURUL'DA

TBMM Genel Kurulu'nda ise kamuoyunda 12. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifi görüşülecek.

Teklifte;

Yazılı yargılama usulünde duruşmalar arasındaki sürenin en fazla 3 ay olması,

IBAN dolandırıcılığına ilişkin yeni düzenlemeler,

Bilirkişilik sistemi,

Kanuni faiz uygulaması,

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) gibi başlıklarda değişiklikler yer alıyor.

SOSYAL MEDYA ŞİRKETLERİ MECLİS'E GELİYOR

TBMM Araştırma Komisyonu'nda ise 16 Temmuz'da X, Google, Meta ve TikTok temsilcileri milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak.