ABD'de Donald Trump destekçisi bir yatırımcının yaşadığı büyük kayıp gündem oldu. Ev satın almak amacıyla yıllarca biriktirdiği 100 bin doların üzerindeki tasarrufunu Trump'ın sosyal medya platformu Truth Social'ın çatı şirketinin halka arz sürecine yatıran kamyon şoförü Vadim Fistikan, yatırımının büyük bölümünü kaybettiğini açıkladı.

Yerel kaynaklarda yer alan habere göre Fistikan, Truth Social'ın borsaya açılmasında kullanılan SPAC (Özel Amaçlı Satın Alma Şirketi) modeline yatırım yaptı. Bu modelde yatırımcıların fonlarıyla kurulan bir şirket, daha sonra özel bir şirketle birleşerek halka arz ediliyor.

YATIRIMI ÖNCE İKİYE KATLANDI

Fistikan, yaklaşık 100 bin dolarlık yatırımının ilk aşamada hızla yükseldiğini ve değerinin 205 bin dolara kadar çıktığını belirtti.

Ancak hisselerde yaşanan sert düşüşün ardından yatırımının değeri yaklaşık 30 bin dolara kadar geriledi.

Yaşadığı kaybı Forbes'a değerlendiren Fistikan, "Bu tam anlamıyla bir dolandırıcılık." ifadelerini kullandı.

Fistikan ayrıca çevresinden, "Sadece Trump karşıtısın." şeklinde tepkiler aldığını da söyledi.

UZMANLARDAN RİSK UYARISI

Haberde, ev alımı, emeklilik veya acil durumlar için ayrılan birikimlerin tek bir yüksek riskli yatırım aracına yönlendirilmesinin ciddi finansal kayıplara yol açabileceğine dikkat çekildi.

Uzmanlar, özellikle siyasi figürler, sosyal medya etkisi veya kısa sürede büyük ilgi gören spekülatif yatırımlarda tüm birikimin tek bir varlığa yatırılmaması gerektiğini vurgularken, yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmesi ve riskleri dikkatle analiz etmesi gerektiğini belirtiyor.

Öte yandan, Trump bağlantılı bir başka SPAC işlemiyle borsaya açılan silah perakendecisi GrabAGun hisselerinin de ilk işlem günlerinin ardından önemli ölçüde değer kaybettiği aktarıldı.

Kaynak: Dünya

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.