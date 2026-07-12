Son dakika altın haberleri... Altın piyasasını yakından takip eden yatırımcılar ve vatandaşlar, 12 Temmuz 2026 Pazar güncel altın fiyatlarını araştırıyor. İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını, Ata altını, gremse altın ve ons altında son alış-satış fiyatları.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Küresel piyasalardaki gelişmeler ve ons altındaki fiyat hareketleri yurt içi altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Serbest piyasada işlem gören güncel altın fiyatları şöyle:

Ons altın: Alış 4.118,88 dolar – Satış 4.120,98 dolar

Gram altın: Alış 6.224,70 TL – Satış 6.225,55 TL

Çeyrek altın: Alış 9.959,52 TL – Satış 10.178,77 TL

Yarım altın: Alış 19.856,79 TL – Satış 20.357,54 TL

Tam altın: Alış 40.177,00 TL – Satış 40.631,00 TL

Cumhuriyet altını: Alış 39.838,08 TL – Satış 40.590,56 TL

Ata altını: Alış 40.878,00 TL – Satış 41.918,67 TL

Gremse altın: Alış 100.088,00 TL – Satış 101.656,00 TL

ALTIN PİYASASINDA NELER İZLENİYOR?

Altın fiyatları; ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz beklentileri, küresel enflasyon görünümü, dolar endeksi ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yön bulmayı sürdürüyor. Özellikle ons altındaki hareketler gram altın başta olmak üzere yurt içindeki altın fiyatlarında belirleyici olmaya devam ediyor.

Yatırımcılar, yeni haftada küresel ekonomik veriler ve merkez bankalarından gelecek açıklamaları yakından takip edecek.