Borsa İstanbul'da temmuz ayının ikinci yarısında temettü hareketliliği yaşanacak. 15 Temmuz itibarıyla ay sonuna kadar 9 şirket yatırımcılarına toplam 1 milyar 237 milyon 549 bin 437,50 TL nakit temettü dağıtacak. Temettü takvimi 16 Temmuz'da Ege Profil (EGPRO) ile başlayacak, ay boyunca farklı sektörlerden şirketler hissedarlarının hesaplarına kâr payı ödemelerini gerçekleştirecek.

TEMMUZUN KALANINDA HANGİ ŞİRKET NE KADAR TEMETTÜ ÖDEYECEK?

Şirket Tarih Hisse başına net temettü EGPRO 16 Temmuz 0,55 TL GOLTS 17 Temmuz 3,54 TL KTLEV 21 Temmuz 0,08 TL TAVHL 21 Temmuz 1,53 TL GRTHO 22 Temmuz 0,38 TL MERCN 28 Temmuz 0,18 TL MEDTR 29 Temmuz 0,10 TL OSMEN 29 Temmuz 0,04 TL MOPAS 31 Temmuz 0,23 TL

EN YÜKSEK HİSSE BAŞI TEMETTÜ GÖLTAŞ'TAN

Temmuz ayının kalan bölümünde açıklanan takvimde hisse başına en yüksek net temettü ödemesi 3,54 TL ile Göltaş Çimento (GOLTS) tarafından yapılacak. Göltaş'ı 1,53 TL ile TAV Havalimanları (TAVHL) izlerken, Ege Profil (EGPRO) yatırımcılarına hisse başına 0,55 TL nakit temettü dağıtacak.

TEMETTÜ YATIRIMCISI NEDEN BU TAKVİMİ TAKİP EDİYOR?

Temettü, şirketlerin elde ettiği kârın belirli bölümünü ortaklarıyla nakit olarak paylaşması anlamına geliyor. Düzenli temettü ödeyen şirketler, uzun vadeli yatırımcılar tarafından pasif gelir sağlaması nedeniyle yakından takip ediliyor. Ancak yatırımcıların temettüden yararlanabilmesi için hak kullanım tarihinden önce hisseye sahip olması gerekiyor. Temettü ödemesi sonrasında ise hisse fiyatı, dağıtılan temettü tutarı kadar teorik olarak düzeltiliyor.

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