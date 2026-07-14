Formet Metal ve Cam Sanayi A.Ş. (FORMT), büyüme stratejisi kapsamında önemli bir satın alma anlaşmasına imza attı. Şirket, masa ve sandalye üretimi alanında faaliyet gösteren Proline Sandalye'nin yüzde 52 hissesini 330 milyon TL bedelle satın almak üzere anlaşmaya vardığını açıkladı.

FORMET METAL'DEN YENİ SATIN ALMA HAMLESİ

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, Formet Metal, Proline Sandalye'nin çoğunluk hisselerini devralarak mobilya sektöründeki faaliyet alanını güçlendirmeyi hedefliyor.

Anlaşma kapsamında şirket, Proline Sandalye'nin %52 oranındaki hissesini satın alacak.

SATIN ALMA BEDELİ 330 MİLYON TL

Açıklamaya göre hisse devrinin toplam bedeli 330 milyon TL olarak belirlendi.

Ödeme planı ise şu şekilde açıklandı:

-132 milyon TL peşin ödeme

-198 milyon TL'nin 10 ay içinde taksitler halinde ödenmesi

ÇOĞUNLUK HİSSESİ FORMET'E GEÇECEK

Satın alma işleminin tamamlanmasıyla birlikte Formet Metal, Proline Sandalye'nin yönetiminde çoğunluk payına sahip olacak.

Şirketin bu hamlesinin, üretim kapasitesi ve ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik stratejik yatırımlar kapsamında değerlendirildiği ifade edildi.