YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. (YEOTK), yenilenebilir enerji alanındaki büyüme stratejisini destekleyecek önemli bir sözleşmeye imza attı. Şirket, toplam 120 MWh enerji depolama kapasitesine sahip iki projenin Türkiye'de bataryalı enerji depolama alanındaki ilk Yap-İşlet-Devret (ESCO) modeli ile hayata geçirilmesi için anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, projelerin toplam beklenen yatırım büyüklüğü yaklaşık 40 milyon dolar olarak hesaplanırken, tesislerin 2027 yılının ilk yarısında devreye alınması hedefleniyor.

120 MWH KAPASİTELİ İKİ PROJE İÇİN SÖZLEŞME

YEO Teknoloji'nin yenilenebilir enerji yatırımları alanında faaliyet gösteren bağlı ortaklığı CALL Enerji A.Ş.'nin %70 ve çözüm ortağı Inavitas Enerji A.Ş.'nin %30 pay sahibi olduğu Solesco3 Yenilenebilir Enerji A.Ş. ile Saves Enerji A.Ş. Grubu bünyesindeki şirketler arasında sözleşme imzalandı.

Anlaşma kapsamında toplam 120 MWh enerji depolama kapasitesine sahip iki proje, Türkiye'de bataryalı enerji depolama alanındaki ilk Yap-İşlet-Devret (ESCO) modeliyle hayata geçirilecek.

YATIRIM BÜYÜKLÜĞÜ 40 MİLYON DOLAR

KAP açıklamasına göre, projelerin finansman maliyetleri dahil toplam beklenen yatırım büyüklüğü yaklaşık 40 milyon ABD doları seviyesinde bulunuyor.

Projeler kapsamında yatırım finansmanının sağlanması, bataryalı enerji depolama sistemlerinin (BESS), yüksek gerilim trafo merkezleri ile şebeke bağlantı altyapısının anahtar teslim kurulumu, tesislerin 5 yıl boyunca işletilmesi ve sürenin sonunda yatırımcılara devredilmesi planlanıyor.

YERLİ BATARYA VE YAPAY ZEKA DESTEĞİ

Sözleşme kapsamında kurulacak batarya enerji depolama sistemleri, Saves Enerji Grubu bünyesindeki Çamlıca Hidroelektrik Santrali ile Kayseri Müstakil Depolama Tesisi projelerinde kullanılacak.

Projede kullanılacak bataryalar, YEO Teknoloji iştiraki REAP Batarya Teknolojileri A.Ş. tarafından üretilecek. Güç dönüştürücü sistemler (PCS), enerji yönetim sistemi (EMS) ve yapay zeka tabanlı enerji ticareti platformu ise çözüm ortağı Inavitas Enerji A.Ş. tarafından sağlanacak.

UZUN VADELİ GELİR MODELİNİ GÜÇLENDİRECEK

Şirket açıklamasında, bu proje ile yatırım geliştirme, proje finansmanı, mühendislik, ekipman üretimi, sistem entegrasyonu, dijital enerji yönetimi ve uzun dönem işletme kabiliyetlerinin tek çatı altında bir araya getirildiği vurgulandı.

YEO Teknoloji, söz konusu anlaşmanın uzun vadeli, öngörülebilir ve sürdürülebilir gelir modeli oluşturma stratejisini güçlendireceğini belirtti.

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