Alt yapı boru sektörünün öncü oyuncularından Kuzey Boru A.Ş.’nin,Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı son bildirime göre uluslararası sulama ve altyapı projeleri için önemli tedarik sözleşmelerine imza atıldı.

İmzalanan sözleşmelerin toplam bedeli 3.926.990 dolar (TCMB döviz satış kuru esas alınarak yaklaşık 184.555.203 TL) olarak açıklandı.

YUNANİSTAN'IN DEV MODERNİZASYON PROJESİNDE KUZEY BORU İMZASI

İhracat paketinin en dikkat çekici ayağını, Yunanistan'da yürütülen stratejik bir altyapı yatırımı oluşturdu.

Kuzey Boru, Yunanistan’daki "Tavropos Yerel Toprak Islahı Kuruluşu Sulama Şebekelerinin Restorasyonu ve Modernizasyonu Projesi" kapsamında yüksek mukavemetli CTP (Cam Elyaf Takviyeli Polyester) boru tedariki gerçekleştirecek.

Yunanistan projesini destekleyen ve tamamlayan diğer sözleşmeler doğrultusunda, farklı ülkelerdeki altyapı projelerine yönelik Koruge ve HDPE boru sevkiyatları yapılacak.

TESLİMAT TAKVİMİ VE 2026 HEDEFLERİNE ETKİSİ

• Kademeli Sevkiyat: Söz konusu projeler için üretilecek boruların teslimatlarının 2026 yılı boyunca kademeli olarak tamamlanması planlanıyor.

• Satış Hedefine Katkı: Kazanılan bu yeni ticari hacmin, şirketin 2026 yılı için belirlediği agresif satış hedeflerine yüzde 1,5 oranında doğrudan pozitif etki yaratacağı öngörülüyor.

Dev ihracat haberinin geldiği günde KBORU hisseleri seans açılışını artıda yaptı. Hisseler saat 10:12 itibarıyla yüzde 0,20'lik sınırlı artışıyla 26,40 liradan kayda geçti.