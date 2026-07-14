Avrupa Birliği (AB), Sudan menşeli altın ithalatını tamamen yasaklamanın yanı sıra madencilikte hayati önem taşıyan kimyasalların ülkeye girişini de engelledi.

Ancak yaptırımların, savaşın arkasındaki Körfez ülkelerine uzanmaması eleştirileri de beraberinde getirdi.

HEM ÜRETİME HEM SATIŞA ÇİFTE KİLİT

Brüksel’de bir araya gelen AB Dışişleri Bakanları, Sudan’daki çatışmaların ekonomik kaynaklarını kurutmayı hedefleyen kapsamlı bir yaptırım paketini onayladı.

Yürürlüğe giren yeni kararla birlikte Sudan menşeli altının doğrudan veya üçüncü ülkeler üzerinden dolaylı yollarla AB pazarına girişi tamamen engellendi.

Altın arama ve ayrıştırma süreçlerinde kritik öneme sahip olan cıva ve siyanür gibi kimyasal maddelerin Sudan’a ihracatı durduruldu.

Böylece AB, yasa dışı altın ticaretini sadece satış aşamasında değil, henüz maden ocağındayken, yani üretim aşamasında baltalamayı hedefliyor.

ÇÖKEN EKONOMİNİN CAN SİMİDİ: ALTIN KAÇAKÇILIĞI

Sudan’da Nisan 2023’te Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF) ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında patlak veren çatışmalar, ülkeyi fiilen ikiye böldü ve resmi ekonomiyi durma noktasına getirdi.

Bu kaos ortamında, tarafların askeri güçlerini fonlamak için sığındığı en büyük liman yasa dışı altın kaçakçılığı oldu.

AB Konseyi de yaptığı açıklamada, kontrolsüz altın ticaretinin iç savaşı körükleyen ve çatışmaların uzamasına neden olan en birincil finansman kanalı olduğunu vurguladı.

Bu doğrultuda, Ekim 2023'te yürürlüğe konan ve 18 kişi ile 8 kuruluşu kapsayan mevcut yaptırım listesi de Ekim 2026’ya kadar uzatıldı.

KÖRFEZ ÇELİŞKİSİ: BAE BAĞLANTILARINA NEDEN DOKUNULMADI?

AB’nin bu hamlesi uluslararası kamuoyunda olumlu karşılansa da büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

İnsan hakları örgütleri, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Hızlı Destek Kuvvetleri’ne (RSF) lojistik ve finansal destek sağladığına dair güçlü kanıtlar sunmasına rağmen AB’nin Körfez bağlantılı aktörleri yaptırım listesinin dışında tutmasını eleştiriyor.

Uzmanlar, Brüksel’in Sudan’daki savaşı durdurmak isterken, diğer yandan Körfez ülkeleriyle olan stratejik, diplomatik ve ekonomik ortaklıklarını tehlikeye atmaktan kaçındığı görüşünde.

AVRUPA’NIN YASAK KARARI ALTIN FİYATLARINI NASIL ETKİLER?

Sudan, Afrika’nın en büyük altın üreticilerinden biri olsa da küresel altın arzının ezici çoğunluğunu Çin, Avustralya, Rusya ve Kanada gibi devler karşılıyor.

Sudan'ın yıllık resmi üretimi tek başına küresel ons fiyatlarını belirleyecek büyüklükte değil. Bu nedenle karar sonrası küresel altın fiyatlarında ani ve devasa bir yükseliş beklenmiyor.

Ancak bu kararın, küresel jeopolitik gerilimlerin ve yaptırım savaşlarının bir parçası olarak okunacağı için altının "güvenli liman" algısını besleyerek fiyatlara uzun vadede hafif bir yukarı yönlü destek sağlayabileceği konuşuluyor.

Özetle; bu karar Kapalıçarşı'da ya da Londra'da altın fiyatlarını bir gecede uçurmaz.

Ancak Sudan altınının değerini düşürür, maden üretim maliyetlerini artırır ve kaçak altın ticaretinin rotasını tamamen Körfez ve Asya ülkelerine kaydırır.

Küresel piyasa için bu, altının "nereden geldiğinin" sorgulandığı daha sıkı bir etik denetim döneminin habercisi.

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