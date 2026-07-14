Bank of America (BofA), altın fiyatlarına ilişkin 2026 yılı beklentisini aşağı yönlü revize etmesine rağmen uzun vadede değerli metale olan iyimserliğini korudu. Banka, özellikle altın madenciliği şirketlerinin hisselerinde önemli bir fırsat oluştuğunu belirterek sektörün son 20 yılın en cazip değerlemelerine ulaştığını açıkladı.

BOFA ALTIN TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

Banka, haziran ayı sonundan bu yana altın piyasasına yönelik iyimserliğini kademeli olarak azaltırken, geçen hafta 2026 yılı ortalama ons altın fiyatı tahminini yüzde 14 düşürerek 4.360 dolara indirdi.

Raporda, yılın ikinci yarısında piyasaların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarını fiyatlaması nedeniyle altın fiyatlarının baskı altında kalabileceği ifade edildi.

FED'DEN ÜÇ FAİZ ARTIRIMI BEKLENİYOR

Bank of America, enflasyondaki yavaşlamaya rağmen Fed'in bu yıl üç kez faiz artırmasını beklediğini belirtti.

Rapora göre daha yüksek faiz oranları finansal koşulları sıkılaştırırken, yatırımcıların aşırı değerlenmiş büyük şirket hisselerinden çıkarak daha ucuz ve daha az ilgi gören sektörlere yönelmesi bekleniyor.

"ALTIN MADENCİLERİ REKOR KÂRLILIKTA"

Banka, yükselen altın fiyatlarının madencilik şirketlerinin kâr marjlarını tarihi seviyelere taşıdığını vurguladı.

Raporda şu değerlendirmelere yer verildi:

-Altın madencilerinin serbest nakit akışı 2020'ye göre 10 kat arttı.

-Uzun vadeli borçların özkaynaklara oranı son yıllarda önemli ölçüde geriledi.

-Şirket bilançoları geçmiş yıllara göre çok daha güçlü hale geldi.

"SON 20 YILIN EN UCUZ SEVİYESİNDE"

Bank of America'nın dikkat çektiği en önemli başlıklardan biri ise değerleme oldu.

Rapora göre:

-Altın madenciliği şirketlerinin kazanç getirisi yüzde 12 ile tüm sektörlerin en yükseği konumunda bulunuyor.

-Hisseler, S&P 500 endeksine kıyasla son 20 yılın en düşük değerlemelerinde işlem görüyor.

-Metal ve madencilik hisseleri net aktif değerlerine göre yaklaşık yüzde 19 iskontolu fiyatlanıyor.

PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRMESİ AVANTAJI

BofA, altın madenciliği hisselerinin sadece değerleme açısından değil, portföy çeşitlendirmesi bakımından da yatırımcılara avantaj sunduğunu belirtti.

Raporda, son 10 yıllık verilere göre altın madenciliği hisselerinin hem hisse senedi piyasaları hem de tahvil piyasalarıyla düşük korelasyona sahip olduğu vurgulanarak, bunun dalgalı piyasa dönemlerinde önemli bir koruma sağlayabileceği ifade edildi.

BORSA İSTANBUL'DA ALTIN MADENCİLİĞİ ALANINDA FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKETLER

Bank of America'nın altın madenciliği sektörüne yönelik olumlu değerlendirmesi, Borsa İstanbul'da bu alanda faaliyet gösteren şirketleri de yeniden gündeme taşıdı.

Türkiye'de altın üretimi, arama ve madencilik faaliyetleriyle öne çıkan şirketlerden bazıları şunlar;

Türk Altın İşletmeleri (TRALT): Türkiye'nin en büyük altın üreticileri arasında yer alıyor. Ovacık, Mastra ve Çukuralan gibi sahalarda üretim gerçekleştiriyor.

CVK Maden (CVKMD): Krom madenciliğinin yanı sıra değerli metal arama ve madencilik faaliyetleri de yürütüyor.

TR Anadolu Metal Madencilik (TRMET): Altın başta olmak üzere çeşitli maden projelerine yatırım yapıyor.

Park Elektrik (PRKME): Madencilik ve enerji alanlarında faaliyet gösteriyor.

Altın madenciliği şirketlerinin performansı; ons altın fiyatı, döviz kurları, üretim maliyetleri, rezerv keşifleri ve şirketlerin operasyonel sonuçlarından doğrudan etkileniyor.

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