Küresel piyasalarda jeopolitik riskler yeniden ön plana çıktı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen kargolara %20 geçiş ücreti uygulanacağını açıklaması ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın boğaza yönelik ablukanın başlayacağını duyurması, piyasalarda risk iştahını baskıladı. İran'dan gelen sert açıklamalar ve karşılıklı askeri hamleler enerji piyasalarında tansiyonu yükseltirken, yatırımcıların odağı bugün açıklanacak ABD enflasyon verisi (TÜFE) ile Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Kongre sunumuna çevrildi.

HÜRMÜZ GERİLİMİ PİYASALARI ETKİLİYOR

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı üzerinden yaşanan gerilim yeni bir boyut kazandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen tüm kargolardan %20 geçiş ücreti alınacağını açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise Hürmüz'ün güvenliğinin İran tarafından sağlandığını belirterek karara tepki gösterdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, boğaza yönelik ablukanın TSİ 23.00'te başlayacağını duyururken, Trump İran'a yönelik operasyonların süreceğini ifade etti.

İran Devrim Muhafızları da Ürdün'deki ABD hava üssünü balistik füzelerle hedef aldıklarını açıklarken, Ürdün ordusu İran'dan ateşlenen dört füzenin hava sahasında etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

GÖZLER ABD ENFLASYONU VE FED'DE

Piyasaların bugünkü en önemli gündem maddesi ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) olacak.

Ayrıca Fed Başkanı Kevin Warsh, TSİ 17.00'de Kongre'de para politikasına ilişkin ilk sunumunu gerçekleştirecek.

Hafta içinde ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Trump'ın 16 Temmuz'daki ulusa seslenişi ile Fitch ve Moody's'in Türkiye değerlendirme raporları da yatırımcıların radarında yer alıyor.

BORSA İSTANBUL'DA BEKLENTİ

Analistler, küresel risk iştahındaki bozulma nedeniyle Borsa İstanbul'da güne satıcılı başlangıç bekliyor.

ŞİRKET HABERLERİ

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 13 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği bildirimlerden öne çıkanlar şu şekilde;

ASTOR – Şirketin, 31,7 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.

AKBNK – 420 gün vadeli 676 milyon TL tutarında tahvil ihraç edildi.

ARDYZ – Hatay ili EDS projesinin devreye alındığı ve işletilmeye başladığı açıklandı.

AKSEN – Gana'daki 350 MW kapasiteli Kumasi doğalgaz santrali projesinde, santralin ilk fazının kombine çevrim dönüşümünün tamamlandığı, kurulu gücün 179 MW'a yükseldiği açıklandı.

BIGTK & DUNYH & IHAAS – VBTS kapsamında şirket paylarına 13 Ağustos’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

BRLSM – Şirket ve şirketin bağlı ortaklığı Erde Mühendislik’in Diyarbakır Dünya Göz Hastanesi Projesi Mekanik ve Elektrik Tesisat İşleri ile ilgili yapılan ihaleyi 176 milyon TL bedelle kazandığı açıklandı.

CWENE – Yönetim Kurulu Başkanı Tarzan Tarık Sarvan tarafından şirket hesabına 296,9 milyon TL sermaye avansı aktarıldığı açıklandı.

DENGE – Atilla Demir tarafından 1.613.326 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

EUPWR – Şirketin, Toroslar EDAŞ tarafından gerçekleştirilen ihaleye 4,7 milyon dolar ile en avantajlı teklifi sunduğu açıklandı.

EKIM – Şirketin, kurumsal müşterilerin kullanımına tahsis edilmek üzere 555 adet aracın 1,4 milyar TL yatırım bedeliyle satın alındığı, yatırım kapsamında toplam 1,8 milyar TL kontrat geliri elde edileceği açıklandı.

EKIZ – Şirketin daha önce açıkladığı Alsancak’taki varlık devrine ilişkin protokol kapsamında satış bedelinin bankanın talep ettiği ana para, faiz ve masraf tutarındaki düzeltme nedeniyle 103,1 milyon TL olarak revize edildiği, revizyon sonucunda şirkete düşen 5,4 milyon TL tutarındaki ödemenin şirket hesaplarına geçtiği, şirketin SGK borcunun kalmadığı açıklandı.

GLCVY – Denizbank tarafından gerçekleştirilen 1,2 milyar TL’lik portföyün tahsili gecikmiş alacak ihalesine en yüksek teklifin verildiği açıklandı.

GSDHO – Şirket bağlı ortaklığı GSD Shipping B.V.'nin Malta'da GSD 5 Limited unvanlı şirket kurulmasına karar verdiği açıklandı.

GOODY – Şirketin, işletme sermayesini güçlendirmek amacıyla Goodyear S.A.'dan 13 Ocak 2026'da kullandığı 1 milyar TL tutarındaki ve 13 Temmuz 2026 vadeli grup içi krediyi, 11 Ocak 2027 vadeli olacak şekilde yenileme kararı aldığı açıklandı.

LIDFA – 182 gün vadeli 150 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

LXGYO – İstanbul Arnavutköy’deki Bahçe Port projesinin yapı kullanma izin belgesinin alındığı açıklandı.

LKMNH – Şirket bağlı ortaklığı Lokman Hekim Van Sağlık Hizmetleri tarafından, 1.800 m²’lik arsanın satın alınmasına yönelik çalışmalara başlandığı açıklandı.

MZHLD – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 200 milyon TL’den 540 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

MIATK – Şirket bağlı ortaklığı Tripy Mobility ile CalmCar arasında araç teknolojilerine yönelik iş birliği sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

PGSUS – Haziran ayında iç hat yolcu sayısı %20 artışla 1,55 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 3,3 puan azalışla %88,3’e geriledi. Dış hat yolcu sayısı %6 azalarak 2,19 milyona, yolcu doluluk oranı 0,1 puan azalışla %84,0’e geriledi. Toplam yolcu sayısı %3 artışla 3,74 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 0,9 puan azalışla %85,7’ye geriledi.

PGSUS – Ocak – Haziran döneminde iç hat yolcu sayısı %16 artışla 8,22 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 2,8 puan azalışla %87,4’e geriledi. Dış hat yolcu sayısı %4 azalarak 12,15 milyona, yolcu doluluk oranı 1,5 puan azalışla %82,7’ye geriledi. Toplam yolcu sayısı %3 artışla 20,37 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 1,7 puan azalışla %84,5’e geriledi.

SARAE – Şirket paylarının halka arzı kapsamında toplam halka arz büyüklüğünün yaklaşık 3,77 katı talep geldiği açıklandı.

SSAAT – Şirket payları 16 Temmuz'da Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

SDTTR – Şirketin, 5,4 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladığı açıklandı.

SKBNK – Mehmet Rüçhan Ortayatırtmacı tarafından 2.183.904 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

TAVHL – Şirketin, 2026'da hizmet verilen yolcu sayısının 2025'e göre %1 arttığı, dış hat yolcu sayısının ise %1 azaldığı açıklandı.

TMSN – 90 Retro Serisi traktör modellerinde seri üretimin başladığı açıklandı.

TSPOR – Futbolcu Mathias Johan Fjortoft Lovik’in 4,4 milyon euroya satıldığı açıklandı.

UCAYM – Şirketin, 54,1 milyon TL + 1,4 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.

YEOTK – Şirket bağlı ortaklığı Call Enerji ve şirketin çözüm ortağı Inavitas Enerji ortaklığındaki Solesco3 Yenilenebilir Enerji ile Saves Enerji Grubu arasında bataryalı enerji depolama alanında Yap – İşlet – Devret modeliyle sözleşme imzalandığı, yatırım büyüklüğünün 40 milyon dolar olmasının beklendiği açıklandı.

VESTL – Moody's tarafından şirketin uzun vadeli kredi notunun Caa2'den Caa3'e, temerrüt olasılığı notunu Caa2-PD'den Caa3-PD'ye, 2029 vadeli 500 milyon ABD doları tutarındaki garantili kıdemli teminatsız tahvillerin notu da Caa2'den Caa3'e indirdiği açıklandı.

ZERGY – Kocaeli Harmony City projesindeki ilave ruhsat süreçlerinin devam ettiği açıklandı.

ZERGY – Kocaeli Dora Hill projesinin tadilat ruhsatlarının alındığı açıklandı.

SERMAYE ARTIRIMLARI

AKFYE – Şirket sermayesinin 1,2 milyar TL’den %500 oranında bedelsiz olarak 6,0 milyar TL artışla 7,2 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

CEMAS – Şirket sermayesinin 791 milyon TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 791 milyon TL artışla 1,6 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

NAKİT TEMETTÜLER

Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi Kapanış Temettü Düşülmüş Baz Fiyat GENKM 0,2053 0,1745 %1,61 14.07.2026 12,73 12,52 GIPTA 0,0078 0,0066 %0,01 14.07.2026 63,40 63,39 EGPRO 0,6422 0,5459 %1,79 16.07.2026 - - NTHOL 0,7000 0,5950 %1,50 - - - MERIT 0,5000 0,4250 %2,80 - - -

PAY ALIM-SATIMLAR

Borsa şirketlerinin 13 Temmuz 2026 tarihinde KAP'a gönderdiği pay alım-satım işlemlerine ilişkin duyurulardan derlenenler şu şekilde;

ATSYH – Süleyman Yıldırım tarafından 103,70 TL fiyattan 17.911 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,47’ye yükseldi.

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 53.999 adet pay 37,48 – 37,56 TL fiyat aralığından geri alındı.

BIMAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 260.000 adet pay 373,25 TL fiyattan geri alındı.

BALAT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 6.576 adet pay 76,00 TL fiyattan geri alındı.

BOSSA – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 250.000 adet pay 6,30 – 6,45 TL fiyat aralığından geri alındı.

ENTRA – IC İçtaş tarafından 4,54 TL fiyattan 654.901 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,90’a yükseldi.

LRSHO – İbrahim Yiğit Yurtseven tarafından 3,00 TL fiyattan 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %3,01’e yükseldi.

LOGO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 93.752 adet pay 136,10 – 137,30 TL fiyat aralığından geri alındı.

MANAS – Pardus Portföy tarafından 6.000.000 adet pay alış ve 335.930 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,91’e yükseldi.

SVGYO – Tera Portföy tarafından 9.500.000 adet pay alış ve 580.271 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %10,19’a yükseldi.

TRALT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 400.000 adet pay 51,30 – 51,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

Bugün genel kurulu olan şirketler; BINBN, BINHO, BOBET, MOGAN, SEKUR

(İNFO YATIRIM)