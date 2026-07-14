orusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRSAN), 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklayacağı tarihi duyurdu. Şirket, 1 Ocak - 30 Haziran 2026 dönemine ilişkin finansal tablolarını 7 Ağustos 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlamayı planlıyor.

İlk çeyrekte yeniden kâra geçen Borusan Boru'nun ikinci çeyrek finansalları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

BRSAN BİLANÇOSU 7 AĞUSTOS'TA AÇIKLANACAK

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimizin 01.01.2026 – 30.06.2026 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının 7 Ağustos 2026 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır."

Böylece Borusan Boru, 2026 yılı ikinci çeyrek bilanço takvimini duyuran şirketler arasındaki yerini aldı.

İLK ÇEYREKTE ZARARDAN KÂRA GEÇTİ

Borusan Boru, 2026 yılının ilk çeyreğinde (1 Ocak - 31 Mart) güçlü bir finansal performans sergileyerek geçen yılın aynı dönemindeki zararını kâra çevirmişti.

Şirket, geçen yılın ilk çeyreğinde 284,5 milyon TL zarar açıklarken, bu yıl aynı dönemde 273,6 milyon TL net dönem kârı elde etti.

İlk çeyrek finansallarında öne çıkan veriler ise şöyle gerçekleşti:

Hasılat: Yaklaşık 18,38 milyar TL (yıllık %59 artış)

FAVÖK: 861 milyon TL

Net dönem kârı: 273,62 milyon TL

Geçen yılın aynı dönemi: 284,46 milyon TL zarar

GÖZLER İKİNCİ ÇEYREK SONUÇLARINDA

İlk çeyrekte operasyonel performansını güçlendiren Borusan Boru'nun ikinci çeyrek finansallarında satış gelirleri, kârlılık, ihracat performansı ve marjlardaki değişim yatırımcıların yakından izleyeceği başlıklar arasında yer alıyor.

Şirketin açıklayacağı finansal sonuçlar, BRSAN hisselerinin kısa vadeli fiyatlaması açısından da önemli göstergelerden biri olacak.

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