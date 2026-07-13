Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRLSM), bağlı ortaklığı Erde Mühendislik ile birlikte önemli bir projeye imza attı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirket, Diyarbakır Dünya Göz Hastanesi Projesi kapsamında gerçekleştirilen mekanik ve elektrik tesisat işleri ihalesini kazandı.

Şirket ile işveren Dünya Göz Hastanesi San. ve Tic. A.Ş. arasında 13 Temmuz 2026 tarihinde sözleşme imzalandı.

DÜNYA GÖZ HASTANESİ PROJESİ İÇİN SÖZLEŞME İMZALANDI

KAP'ta yayımlanan açıklamaya göre Birleşim Mühendislik ve bağlı ortaklığı Erde Mühendislik San. ve Tic. A.Ş., Diyarbakır Dünya Göz Hastanesi Projesi'nin mekanik ve elektrik tesisat işleri ihalesine teklif verdi.

İşveren Dünya Göz Hastanesi San. ve Tic. A.Ş., ihalenin şirketler lehine sonuçlandığını bildirirken, taraflar arasında sözleşme imzalandı.

SÖZLEŞME BEDELİ 126 MİLYON TL

İmzalanan sözleşme kapsamında;

Birleşim Mühendislik'in payı: 55 milyon TL (KDV hariç)

Erde Mühendislik'in payı: 50 milyon TL (KDV hariç)

olmak üzere sözleşmenin toplam büyüklüğü 126 milyon TL (KDV dahil) olarak açıklandı.

PROJENİN 6 AYDA TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

Şirket açıklamasına göre Diyarbakır Dünya Göz Hastanesi Projesi kapsamındaki mekanik ve elektrik tesisat işlerinin 6 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Birleşim Mühendislik, söz konusu gelişmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla yatırımcıların bilgisine sundu.