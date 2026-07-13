Piyasadaki fiyat artışlarının önüne geçmek ve yerli üreticiyi ithalat baskısına karşı korumak amacıyla hazırlanan 11506 ve 11508 sayılı kararlar yürürlüğe girdi.

Yeni düzenleme, bazı temel gıda maddelerinde fiyatları düşürmeyi hedeflerken, bazı ürünlerde ise ithalat maliyetlerini ciddi oranda artırıyor.

KURU SOĞANDA VERGİ YÜZDE 5’E ÇEKİLDİ

İç piyasada arz güvenliğini sağlamak ve yükselen fiyatları dengelemek amacıyla kuru soğan ithalatında gümrük vergisi oranlarında dev bir indirime gidildi.

• Eski Oran: Yüzde 49,5

• Yeni Oran: Yüzde 5

• Geçerlilik Süresi: 31 Ağustos 2026’ya kadar.

Tercihli tarife uygulamaları kapsamında olan Bosna-Hersek, Singapur ve Kosova bu indirimin dışında tutuldu.

İTHAL CEVİZ VE MAKARNAYA "YERLİ ÜRETİM"

Yerli üreticinin rekabet gücünü korumak adına ceviz, kurutulmuş tatlı biber ve makarna ithalatında maliyetler yukarı çekildi. Özellikle ceviz ithalatındaki ek mali yükümlülük artışları dikkat çekti.

• Kabuklu Ceviz: İthalatındaki ton başına ek mali yükümlülük 451 dolardan 738 dolara yükseltildi.

• İç Ceviz: İthalatındaki ton başına ek mali yükümlülük 1.099 dolardan 1.772 dolara çıkarıldı.

• Kurutulmuş Tatlı Biber: Belirli ülke gruplarından yapılan ithalatta gümrük vergisi yüzde 19,5 seviyesinden yüzde 41'e çıktı.

• Makarna Çeşitleri: Tercihli ticaret anlaşması olmayan ülkelerden yapılacak ithalata yüzde 10 ilave gümrük vergisi getirildi.

ŞEKER TÜREVLERİNE KISITLAMA, SAĞLIK ÜRÜNLERİNE KOLAYLIK

Düzenleme sadece mutfak erzaklarını değil, sanayi ve sağlık sektörünü de etkiliyor.

Glikoz ve oligofruktoz gibi şeker türevlerinde daha önce uygulanan indirimli vergi rejiminin kapsamı daraltıldı.

Diğer yandan, sağlık amaçlı gıdalar ve enteral beslenme ürünlerinin ithalatında, belirli şartları karşılaması halinde gümrük vergisi kolaylığı sağlanarak hastaların bu ürünlere erişimi desteklendi.

İTHALATÇIYA 30 GÜNLÜK GEÇİŞ SÜRESİ

Vergi oranları yükseltilen ürünler için piyasanın aniden sarsılmaması adına ithalatçılara 30 günlük bir geçiş süreci tanındı. Kararlar, hafta sonu (11 Temmuz) itibarıyla resmen uygulanmaya başlandı.