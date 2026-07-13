Almanya merkezli Commerzbank, Türk lirasına ilişkin yeni değerlendirmesini yayımladı. Banka, yüksek enflasyon, yükselen petrol fiyatları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikasını daha fazla sıkılaştırma konusunda isteksiz davranacağı beklentisi nedeniyle Türk lirası üzerindeki değer kaybı baskısının sürebileceğini öngördü.

"PETROL FİYATLARI ENFLASYON RİSKİNİ ARTIRIYOR"

Commerzbank ekonomisti Tatha Ghose tarafından hazırlanan analiz notunda, haziran ayında fiyat baskılarında görülen sınırlı iyileşmenin dışsal gelişmeler nedeniyle risk altına girdiği belirtildi.

Analizde, ABD ile İran arasında yeniden yükselen gerilim sonrasında petrol fiyatlarında yaşanan artışın, geçen ay görülen kısa süreli enflasyon rahatlamasını büyük ölçüde ortadan kaldırdığı ifade edildi.

Ghose, enerji maliyetlerindeki yükselişin normal şartlarda döviz piyasalarında yeni faiz artırımı beklentisini ya da mevcut yüksek faizlerin daha uzun süre korunacağı yönündeki beklentileri güçlendirmesi gerektiğini kaydetti.

"POLİTİKA SÖYLEMİ İLE EKONOMİK KOŞULLAR ARASINDA UYUMSUZLUK VAR"

Commerzbank, ekonomi yönetiminin mesajları ile küresel ekonomik gelişmeler arasında uyumsuzluk bulunduğunu savundu.

Analizde, TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın mevcut ekonomik görünümde dahi faiz indiriminin zamanlamasını tartışmaya istekli olduğu ileri sürülürken, enflasyon dinamiklerinin hala güçlü seyretmesine rağmen para politikasının daha fazla sıkılaştırılmamasının Türk lirası üzerinde baskı oluşturabileceği değerlendirildi.

Ghose, bu nedenle önümüzdeki dönemde Türk lirasının değer kaybı baskısıyla karşı karşıya kalmayı sürdürebileceğini ifade etti.

TCMB'DEN TEMKİNLİ MESAJ

Öte yandan TCMB yönetimi ise para politikasında temkinli duruşun sürdürüleceği mesajını vermeye devam ediyor.

Yatırımcılarla gerçekleştirilen konferansta konuşan TCMB Başkanı Fatih Karahan, faiz indirimi konusunda acele edilmeyeceğini belirterek, özellikle temmuz ayı enflasyon verilerinin yakından takip edileceğini söyledi.

Karahan, para politikası kararlarının tamamen veri odaklı alınacağını vurguladı.

TCMB Başkan Yardımcısı Gazi İshak Kara da çekirdek enflasyondaki yükseliş eğiliminin dikkatle izlendiğini belirterek, özellikle gıda ve enerji fiyatlarından gelebilecek şokların enflasyon üzerinde yukarı yönlü risk oluşturmaya devam ettiğini ifade etti.

GÖZLER ENFLASYON VERİLERİNDE

Piyasalar, önümüzdeki dönemde açıklanacak enflasyon verileri ile TCMB'nin para politikasına ilişkin mesajlarını yakından takip edecek. Özellikle enerji fiyatlarının seyri ve jeopolitik gelişmelerin, enflasyon ve döviz piyasaları üzerinde belirleyici olmaya devam etmesi bekleniyor.