Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 13 Temmuz 2026 tarihli verilerinden yola çıkarak hazırladığı güncel makroekonomik bültenini paylaştı.

Rapora göre 2026 yılının mayıs ayında Türkiye’ye 296 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişi gerçekleşti.

Mayıs ayı performansı ile birlikte, 2026’nın ilk 5 ayında Türkiye’ye gelen toplam UDY miktarı 4,0 milyar dolara ulaştı.

Küresel piyasalardaki temkinli duruşun etkisiyle, bu tutar 2025'in aynı dönemine kıyasla yüzde 15'lik bir daralmaya işaret etse de tarihsel olarak bakıldığında Türkiye, 2003 yılından bu yana toplamda 292 milyar doları aşan devasa bir UDY hacmine ulaşmış durumda.

SERMAYE VE GAYRİMENKUL BAŞROLÜ PAYLAŞTI

Mayıs ayında kaydedilen 296 milyon dolarlık toplam UDY girişinin alt kırılımları incelendiğinde, yatırımların kompozisyonu şu şekilde şekillendi:

• Yatırım Sermayesi Girişi: 239 milyon dolar

• Yabancılara Gayrimenkul Satışı: 184 milyon dolar

• Negatif Etki (Yatırım Tasfiyeleri ve Borçlanma): Ay içinde yaşanan 46 milyon dolarlık yatırım tasfiyesi ve 81 milyon dolarlık borçlanma araçları çıkışı, toplam net akışı 296 milyon dolar seviyesinde dengeledi.

YENİ FAVORİ TEKNOLOJİ: EN ÇOK YATIRIM "BİLGİ VE İLETİŞİM" SEKTÖRÜNE

Mayıs ayında gelen 239 milyon dolarlık net yatırım sermayesinde aslan payını teknoloji aldı. Bilgi ve iletişim sektörü, 57 milyon dolarlık hacim ve yüzde 24'lük payla ayın şampiyonu oldu. Bu sektörü sırasıyla toptan ve perakende ticaret (yüzde 13) ile mobilya/diğer imalat sanayii (yüzde 10) takip etti.

Yılın İlk 5 Ayının Sektörel Liderleri:



• Bilgi ve İletişim: 446 milyon dolar

• Toptan ve Perakende Ticaret: 331 milyon dolar

• Finans: 255 milyon dolar

• Kimyasalların İmalatı: 205 milyon dolar

• Elektronik Ürünlerin İmalatı: 201 milyon dolar

KÜRESEL SERMAYE TRAFİĞİ: ALMANYA VE ABD LOKOMOTİF OLDU

Tarihsel olarak (2003-2025) Türkiye'ye gelen yatırımların yüzde 59'unu sırtlayan Avrupa Birliği (AB-27) ülkeleri, Mayıs 2026'da yüzde 42'lik bir paya gerilese de ağırlığını korudu.

Mayıs ayında tekil bazda en çok yatırım yüzde 22 ile ABD'den gelirken; onu yüzde 18 ile Almanya ve yüzde 11 ile Singapur izledi.

Ancak yılın ilk 5 ayının toplamına bakıldığında Türkiye'ye en çok fon sağlayan ülkeler listesi şöyle netleşti:

• Almanya: 516 milyon dolar

• ABD: 502 milyon dolar

• Birleşik Krallık: 280 milyon dolar