ABD'li yatırım bankası JPMorgan, Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerini güncelledi. Banka, büyüme, enflasyon, politika faizi ve dolar/TL tahminlerini revize ederken, yüksek enflasyon ortamında Türk lirasındaki değer kaybının hızlanabileceğine dikkat çekti.

Raporda ayrıca cari açık, bütçe dengesi, rezervler ve asgari ücret beklentilerine ilişkin değerlendirmelere de yer verildi.

JPMORGAN'DAN CARİ AÇIK VE REZERV DEĞERLENDİRMESİ

JPMorgan, 2026 yıl sonu cari açığının 48 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesini beklediğini açıkladı. Bu rakamın Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yaklaşık yüzde 2,8'ine karşılık geleceği belirtildi.

Banka, temmuz-ekim döneminde güçlü turizm gelirlerinin desteğiyle cari dengenin olumlu görünümünü koruyacağını, 2026'nın dördüncü çeyreğine kadar rezervler üzerinde belirgin bir baskı beklemediğini ifade etti.

BÜTÇE AÇIĞINA İLİŞKİN TAHMİN

Raporda, vergi tampon mekanizması nedeniyle vazgeçilen vergi gelirleri ile elektrik ve doğal gaz sübvansiyonlarının bütçe üzerinde yük oluşturacağı belirtildi.

JPMorgan, bu nedenle 2026 yıl sonunda bütçe açığının GSYH'nin yüzde 4'üne ulaşmasını beklediğini bildirdi.

ENFLASYON VE FAİZ İÇİN TEMKİNLİ MESAJ

Banka, döviz kurundaki oynaklığın önceki dönemlere kıyasla düşük seyretmesi sayesinde kur geçişkenliğinin sınırlı kaldığını ancak enflasyon eğiliminin hâlâ yüksek olduğunu vurguladı.

Bu nedenle 2026'nın ikinci yarısında faiz indirimlerinde temkinli olunması gerektiği değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda ayrıca, aralık ayında yapılacak olası asgari ücret artışının büyüklüğünün, seçim takvimi ve ekonomi politikaları açısından önemli bir gösterge olacağı ifade edildi.

DOLAR/TL İÇİN YENİ TAHMİN

JPMorgan, yüksek enflasyon ortamında dolar/TL'deki yükseliş hızının artmasını beklediğini belirtti.

Banka, bu nedenle Türk lirası uzun pozisyonlarının daha taktiksel şekilde yönetilmesini tercih ettiğini kaydetti.

JPMorgan'ın güncel Türkiye tahminleri