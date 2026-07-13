Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Mayıs 2026 dönemi ödemeler dengesi istatistikleri, ekonomi yönetiminin yakın takibinde.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayıs ayı ödemeler dengesi verilerinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Resmi sosyal medya hesabı üzerinden verilere ilişkin net mesajlar veren Şimşek, Türkiye'nin yıllıklandırılmış cari açığının 37,3 milyar dolar olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

Dünya genelinde süregelen jeopolitik ve makroekonomik belirsizliklere dikkat çeken Bakan Şimşek, cari açığın kontrol edilebilir ve sürdürülebilir seviyelerde tutulmasının, Türkiye ekonomisinin dış şoklara karşı bağışıklık kazandığının bir kanıtı olduğunu ifade etti.

"DIŞ BORÇ STOKU ORTALAMALARIN ALTINDA SEYREDİYOR"

Bakan Şimşek, cari dengedeki bu seyrin sadece bir rakamdan ibaret olmadığını, ülkenin genel finansal sağlığını da doğrudan pozitif etkilediğini belirtti.

Türkiye'nin dış finansman kırılganlıklarının azaldığına işaret eden Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Küresel ekonomideki şoklara karşın cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalması ekonomimizin dayanıklılığını gösterirken makro finansal istikrarı da desteklemektedir. Brüt dış finansman ihtiyacı ve brüt dış borç stoku uzun dönem ortalamalarının altında seyretmektedir."

SIRADA NE VAR? "YAPISAL DÖNÜŞÜM KESİNTİSİZ SÜRECEK"

Elde edilen kazanımların geçici bir rahatlamadan ziyade kalıcı bir trende dönüşmesi için ekonomi yönetiminin yol haritası da net.

Bakan Şimşek, cari açığı kalıcı olarak yapısal bir sorun olmaktan çıkarma hedefi doğrultusunda atılacak stratejik adımları üç ana sütunla özetledi:

• Yüksek Katma Değerli Üretim: Sanayide teknoloji ve bilgi yoğunluklu üretime geçiş hızlandırılacak.

• İhracat Odaklı Büyüme: İhracat hacmini ve birim değerini artıracak teşvikler sürecek.

• Enerjide Bağımsızlık: Cari açığın en büyük kalemi olan enerjide, yerli ve yenilenebilir kaynak yatırımlarıyla dışa bağımlılık minimize edilecek.

Şimşek, makroekonomik istikrarı pekiştirecek bu yapısal dönüşüm adımlarına kararlılıkla devam edeceklerinin altını çizerek mesajını tamamladı.