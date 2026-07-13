Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Cari işlemler dengesi mayıs ayında piyasa beklentisi olan 1 milyar doların üzerinde gerçekleşerek 1,5 milyar dolar açık verdi. Böylece cari açık, Ekim 2025'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Piyasalarda mayıs ayı için cari açığın 1 milyar 127,5 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmesi beklenirken, açıklanan veri beklentilerin üzerinde geldi. Nisan ayında cari denge 5,6 milyar dolar açık vermişti.

ALTIN VE ENERJİ HARİÇ CARİ DENGE FAZLA VERDİ

TCMB verilerine göre mayıs ayında altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 3 milyar 626 milyon dolar fazla kaydetti. Aynı dönemde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise 4 milyar 340 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yıllıklandırılmış verilere göre cari açık 37,3 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 74,4 milyar dolar seviyesine ulaştı. Hizmetler dengesi 62,5 milyar dolar fazla verirken, birincil gelir dengesi 24,1 milyar dolar, ikincil gelir dengesi ise 1,3 milyar dolar açık verdi.

FİNANSMAN TARAFINDA PORTFÖY ÇIKIŞI SÜRDÜ

Mayıs ayında cari açığın finansmanında net doğrudan yatırımlar 1,8 milyar dolar, net portföy yatırımları 5,3 milyar dolar, krediler 46,7 milyar dolar ve ticari krediler 0,2 milyar dolar katkı sağladı. Buna karşın net efektif ve mevduatlar 18,8 milyar dolar negatif yönlü etki oluştururken, Merkez Bankası'nın döviz cinsinden net rezerv azalışı 32,3 milyar dolar oldu.

Portföy yatırımları tarafında ise mayıs ayında 3,06 milyar dolarlık net çıkış yaşandı. Yurt dışı yatırımcılar hisse senedi ve borçlanma araçlarında satış yönlü hareket etti.

DOĞRUDAN YATIRIMLARDA NET ÇIKIŞ YAŞANDI

Mayıs ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 455 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye doğrudan yatırımları 296 milyon dolar artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 751 milyon dolar yükseldi.

Kaynağı belirsiz para giriş ve çıkışlarını gösteren net hata noksan kalemi mayıs ayında 77 milyon dolar eksi verdi. İlk beş ayda net hata noksan 18,5 milyar dolar, yıllık bazda ise yaklaşık 29,9 milyar dolar negatif gerçekleşti.