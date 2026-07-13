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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle pay piyasası ve VİOP'ta takas tarihleri ertelendi. İşte yatırımcıların nakit planlaması yaparken dikkat etmesi gereken yeni takvim...

Borsa İstanbul yatırımcıları için bu hafta işlem ve takas günlerinde zorunlu bir değişiklik gerçekleşiyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün resmi tatil olması sebebiyle, 15 Temmuz Çarşamba günü Borsa İstanbul'da seans düzenlenmeyecek. Tatil nedeniyle takas ve fiziki teslimat tarihlerinde de sarkmalar yaşanacak.

Yatırımcıların mağduriyet yaşamaması adına, işlem günlerine göre güncellenen yeni takas takvimi şu şekilde belirlendi:

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PAY PİYASASI YENİ TAKAS TAKVİMİ

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda yapılan işlemlerin takas günleri (T+2 kuralı) tatil engeline takıldığı için tarihler ileriye kaydırıldı:

• 13 Temmuz Pazartesi (Bugün) Yapılan İşlemler: Takas ve nakit geçişleri 16 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek.

• 14 Temmuz Salı (Yarın) Yapılan İşlemler: Takas ve nakit geçişleri 17 Temmuz Cuma günü tamamlanacak.

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VİOP’TA DA İŞLEMLER DURUYOR

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem yapan yatırımcılar için de tatil düzenlemesi geçerli olacak.

15 Temmuz Çarşamba günü endeks ve pay vadeli kontratlarda hiçbir takas ve fiziki teslimat işlemi yapılmayacak.

Borsa İstanbul da takas tarihleri ertelendi, Görsel 1

YATIRIMCILARA ÖNEMLİ HATIRLATMA

Çarşamba günü borsanın kapalı olması ve takas tarihlerinin ötelenmesi nedeniyle, nakit ihtiyacı olan ya da kredili işlem taşıyan yatırımcıların faiz ve likidite maliyetlerini bu yeni takvime göre hesaplamaları önem arz ediyor. Seyir perşembe sabahı itibarıyla normal seyrine dönecek.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

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THYAO 334.75 8.881.908.185,25 % -2.83 14:24
ASELS 355.25 8.152.170.617,50 % -3.99 14:24
SASA 2.51 7.217.128.077,00 % 3.72 14:24
ASTOR 315 6.772.741.556,00 % -3.3 14:24
AKBNK 67.45 6.166.724.722,25 % -1.89 14:24
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