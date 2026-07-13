ABD ile İran arasında hafta sonu tırmanan askeri gerilim ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizlik, küresel enerji piyasalarını yeniden hareketlendirdi. Brent petrolün varil fiyatı haftanın ilk işlemlerinde yüzde 5'e yaklaşan yükselişle 79 dolara dayanırken, gözler yeniden benzin ve motorin fiyatlarına çevrildi. Son olarak 10 Temmuz'da motorine 3,08 TL zam gelmişti.

BRENT PETROLDE SERT YÜKSELİŞ

Küresel piyasalarda yeni hafta jeopolitik risklerin gölgesinde başladı. ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarının ardından Tahran yönetimi, Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını öne sürdü. Bu gelişmeyle birlikte Brent petrolün varil fiyatı ilk işlemlerde yaklaşık yüzde 5 yükselerek 79 dolar seviyesine yaklaştı.

Ancak ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmediğini ve deniz trafiğinin sürdüğünü açıkladı. Bölgedeki çelişkili açıklamalar piyasalardaki belirsizliği artırırken, petrol fiyatlarında oynaklık da yükseldi.

AKARYAKITA YENİ ZAM GELİR Mİ?

Petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, yurt içinde akaryakıt fiyatlarına ilişkin beklentileri de değiştirdi. Brent petrolde yükselişin kalıcı olması halinde benzin ve motorin fiyatlarına yeni zamların gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

Son olarak 10 Temmuz'da motorinin litre fiyatına 3,08 TL zam yapılmıştı. Sektör kaynakları, petrol fiyatlarının yüksek seyrini koruması durumunda önümüzdeki günlerde yeni fiyat güncellemelerinin gelebileceğine dikkat çekiyor.

13 TEMMUZ 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 62,90 TL

Motorin: 69,88 TL

LPG: 31,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 62,75 TL

Motorin: 69,73 TL

LPG: 30,59 TL

Ankara

Benzin: 63,86 TL

Motorin: 70,99 TL

LPG: 31,19 TL

İzmir

Benzin: 64,14 TL

Motorin: 71,26 TL

LPG: 30.99 TL

50 LİTRELİK DEPO KAÇ TL'YE DOLUYOR?

Petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından sürücüler depo maliyetlerini de yakından takip ediyor. Güncel pompa fiyatlarına göre 50 litrelik bir deponun dolum maliyeti şöyle:

Şehir Benzin Motorin İstanbul (Avrupa) 3.145 TL 3.494 TL İstanbul (Anadolu) 3.138 TL 3.487 TL Ankara 3.193 TL 3.550 TL İzmir 3.207 TL 3.563 TL

TÜRKİYE'DE AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları; Akdeniz piyasasında yayımlanan işlenmiş ürün fiyatları ile dolar/TL kuruna göre hesaplanıyor. Rafineri çıkış fiyatına ÖTV ve KDV'nin eklenmesiyle pompa satış fiyatı belirleniyor.