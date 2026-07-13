Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz patikasına ilişkin beklentiler ve jeopolitik gelişmeler yakından takip edilirken, yatırımcılar haftanın ilk işlem gününde döviz kurlarındaki son duruma odaklandı. Dolar ve euro, 13 Temmuz Pazartesi gününde sınırlı hareketlerle işlem görüyor.

13 TEMMUZ 2026 DOLAR VE EURO NE KADAR?

Serbest piyasada saat 07.23 itibarıyla güncel döviz kurları şöyle;

Dolar

Alış: 46,9934

Satış: 47,0056

Euro

Alış:53,6358

Satış:53,6940

PİYASALARDA GÖZLER KÜRESEL GELİŞMELERDE

Döviz piyasalarında yatırımcılar, Fed'in faiz politikası, ABD'den gelecek makroekonomik veriler ve küresel risk iştahına ilişkin gelişmeleri yakından izliyor. Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası ve ekonomik veriler döviz kurlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.