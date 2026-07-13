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13 Temmuz 2026 dolar ve euro fiyatları belli oldu. Dolar kaç TL, euro ne kadar? İşte güncel alış-satış fiyatları ve döviz piyasasında son durum.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz patikasına ilişkin beklentiler ve jeopolitik gelişmeler yakından takip edilirken, yatırımcılar haftanın ilk işlem gününde döviz kurlarındaki son duruma odaklandı. Dolar ve euro, 13 Temmuz Pazartesi gününde sınırlı hareketlerle işlem görüyor.

13 TEMMUZ 2026 DOLAR VE EURO NE KADAR?

Serbest piyasada saat 07.23 itibarıyla güncel döviz kurları şöyle;

Dolar
Alış: 46,9934
Satış: 47,0056

Euro
Alış:53,6358
Satış:53,6940

PİYASALARDA GÖZLER KÜRESEL GELİŞMELERDE

Döviz piyasalarında yatırımcılar, Fed'in faiz politikası, ABD'den gelecek makroekonomik veriler ve küresel risk iştahına ilişkin gelişmeleri yakından izliyor. Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası ve ekonomik veriler döviz kurlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz Alış Satış Değişim Saat
Amerikan Doları 46,98 47,02 % 0.01 07:34
Euro 53,63 53,71 % 0.01 07:34
İngiliz Sterlini 62,94 63,05 % 0.03 07:34
Avustralya Doları 32,55 32,59 % -0.33 07:34
İsviçre Frangı 58,02 58,08 % -0.19 07:34
Rus Rublesi 0,61 0,61 % 0.28 07:30
Çin Yuanı 6,92 6,93 % -0.11 07:34
İsveç Kronu 4,84 4,85 % -0.36 07:34
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