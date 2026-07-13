13 Temmuz 2026 dolar ve euro fiyatları belli oldu. Dolar kaç TL, euro ne kadar? İşte güncel alış-satış fiyatları ve döviz piyasasında son durum.
Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz patikasına ilişkin beklentiler ve jeopolitik gelişmeler yakından takip edilirken, yatırımcılar haftanın ilk işlem gününde döviz kurlarındaki son duruma odaklandı. Dolar ve euro, 13 Temmuz Pazartesi gününde sınırlı hareketlerle işlem görüyor.
13 TEMMUZ 2026 DOLAR VE EURO NE KADAR?
Serbest piyasada saat 07.23 itibarıyla güncel döviz kurları şöyle;
Dolar
Alış: 46,9934
Satış: 47,0056
Euro
Alış:53,6358
Satış:53,6940
PİYASALARDA GÖZLER KÜRESEL GELİŞMELERDE
Döviz piyasalarında yatırımcılar, Fed'in faiz politikası, ABD'den gelecek makroekonomik veriler ve küresel risk iştahına ilişkin gelişmeleri yakından izliyor. Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası ve ekonomik veriler döviz kurlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.