Borsa İstanbul'un KAP'ta yayımladığı açıklamaya göre, İşbir Holding A.Ş. (ISBIR) paylarında nakit temettü ödemesi nedeniyle fiyat düzeltmesi gerçekleştirildi.

Hak kullanımının ardından oluşan teorik fiyat, yatırımcıların referans alabileceği başlangıç seviyesi olarak hesaplandı.

ISBIR TEMETTÜ DETAYLARI

Borsa İstanbul tarafından açıklanan bilgiler şöyle:

Pay Başına Brüt Temettü: 1,00 TL

Pay Başına Net Temettü: 0,85 TL

Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 68,00 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

TEORİK FİYAT NE ANLAMA GELİYOR?

Temettü ödemesi sonrasında hisse fiyatı, dağıtılan temettü tutarı kadar teknik olarak düzeltilir. Borsa İstanbul tarafından açıklanan teorik fiyat, yatırımcıların işlem gününe referans olarak takip ettiği hesaplanan fiyat seviyesini ifade eder. Gerçek işlem fiyatı ise arz ve talebe göre değişiklik gösterebilir.