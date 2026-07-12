Borsa İstanbul'da geride kalan haftada satış baskısı etkisini hissettirirken, yatırımcıların yakından takip ettiği açığa satış verileri de dikkat çekti. BIST 100 endeksi haftayı düşüşle tamamlarken, en yüksek açığa satış hacmi ASELSAN (ASELS) hissesinde gerçekleşti. Listenin üst sıralarında THYAO, ASTOR, AKBNK ve YKBNK yer aldı.

BIST 100 HAFTAYI DÜŞÜŞLE KAPATTI

Borsa İstanbul'da 6-10 Temmuz işlem haftasında BIST 100 endeksi yüzde 0,67 değer kaybederek 14.321,19 puandan kapanış yaptı.

Aynı dönemde BIST 50 endeksinde toplam 821 milyar 413 milyon 200 bin TL işlem hacmi oluşurken, açığa satış işlemlerinin yoğunlaştığı hisseler de belli oldu.

HAFTANIN EN FAZLA AÇIĞA SATIŞ YAPILAN HİSSESİ ASELSAN OLDU

Geride kalan haftada en yüksek açığa satış işlem hacmi 28,5 milyar TL ile ASELSAN (ASELS) hissesinde gerçekleşti.

ASELSAN'ı Türk Hava Yolları (THYAO) ve Astor Enerji (ASTOR) takip etti.

6-10 TEMMUZ HAFTASINDA EN FAZLA AÇIĞA SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Sıra Hisse Açığa satış hacmi 1 ASELS 28,496 milyar TL 2 THYAO 19,851 milyar TL 3 ASTOR 13,317 milyar TL 4 AKBNK 12,982 milyar TL 5 YKBNK 12,387 milyar TL 6 TUPRS 9,505 milyar TL 7 ISCTR 8,646 milyar TL 8 EREGL 8,473 milyar TL 9 BIMAS 6,054 milyar TL 10 KCHOL 4,996 milyar TL

Not: Açığa satış işlemlerinin yüksek olması tek başına hissede düşüş beklentisi olduğu anlamına gelmez. Yoğun işlem hacmine sahip hisselerde piyasa yapıcılığı, arbitraj ve çeşitli yatırım stratejileri kapsamında da açığa satış işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

AÇIĞA SATIŞ NEDİR?

Açığa satış, yatırımcının sahip olmadığı bir hisseyi ödünç alarak satması ve fiyatın düşmesini bekleyip daha düşük fiyattan geri alarak aradaki farktan kazanç elde etmeyi amaçlayan bir işlem türüdür. Ancak açığa satış hacminin yüksek olması tek başına o hissede düşüş beklentisi olduğu anlamına gelmez; piyasa yapıcılığı ve farklı yatırım stratejileri kapsamında da kullanılabilir.

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