Türkiye'de 2026 yılının ilk 6 ayında toplam 169 milyon 960 bin adet madeni para tedavüle sunuldu. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre vatandaşların cebine 434 milyon 615 bin 500 lira değerinde madeni para girerken, dikkat çeken detay ise 1 kuruş ve 5 kuruşun yılın ilk yarısında hiç basılmaması oldu.

İLK 6 AYDA 434,6 MİLYON TL'LİK MADENİ PARA BASILDI

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre, ocak-haziran döneminde tedavüle verilen madeni paraların toplam değeri 434 milyon 615 bin 500 lira olarak gerçekleşti.

Toplam 169 milyon 960 bin adet madeni para piyasaya sürülürken, üretimin büyük bölümünü 1 liralık madeni paralar oluşturdu.

EN ÇOK 1 LİRA ÜRETİLDİ

İlk 6 aylık dönemde basılan madeni paraların dağılımı şu şekilde oldu:

Madeni para Basılan adet 1 lira 90 milyon 439 bin 5 lira 67 milyon 686 bin 50 kuruş 11 milyon 367 bin 10 kuruş 360 bin 25 kuruş 108 bin 5 kuruş 0 1 kuruş 0

Verilere göre, 1 lira 90 milyon 439 bin adetle en fazla basılan madeni para olurken, ikinci sırada 67 milyon 686 bin adetle 5 lira yer aldı.

1 KURUŞ VE 5 KURUŞ TEDAVÜLE HİÇ GİRMEDİ

Darphane verilerinde en dikkat çeken gelişme ise 1 kuruş ve 5 kuruşluk madeni paraların yılın ilk 6 ayında hiç üretilmemesi oldu.

Aynı dönemde yalnızca 360 bin adet 10 kuruş ve 108 bin adet 25 kuruş dolaşıma sunuldu.

EN FAZLA ŞUBATTA BASILDI

Madeni para üretiminin en yüksek olduğu ay 46 milyon 210 bin adetle şubat oldu.

Üretimin en düşük kaldığı ay ise 15 milyon 600 bin adetle haziran olarak kayıtlara geçti.

GEÇEN YIL TABLO NASILDI?

Darphane verilerine göre 2025 yılında toplam 1 milyar 332 milyon 363 bin 400 lira değerinde madeni para tedavüle sunuldu.

Geçen yıl piyasaya verilen madeni para miktarları ise şöyle gerçekleşmişti:

172 milyon 793 bin adet 5 lira

449 milyon 652 bin adet 1 lira

37 milyon 254 bin adet 50 kuruş

1 milyon 80 bin adet 10 kuruş

180 bin adet 5 kuruş

240 bin adet 1 kuruş