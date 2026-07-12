Gümüş fiyatları küresel piyasalarda kritik teknik seviyelerde işlem görmeye devam ediyor. Sanayi talebi ve 2026 yılında 46 milyon onsa ulaşması beklenen arz açığı uzun vadeli görünümü desteklerken, yüksek faiz ortamı ve güçlü dolar kısa vadede fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor. Analistlere göre 61,55 dolar seviyesinin aşılması halinde yükselişin hız kazanabileceği belirtiliyor.

ARZ AÇIĞI ALTINCI YILINA GİRİYOR

Silver Institute verilerine göre küresel gümüş piyasasında 2026 yılında yaklaşık 46 milyon ons arz açığı oluşması bekleniyor. Böylece piyasada üst üste altıncı yıl da arz açığı yaşanmış olacak.

Gümüş üretiminin büyük bölümünün bakır, kurşun ve çinko gibi baz metallerin üretimi sırasında yan ürün olarak elde edilmesi ise arzın talepteki artışa kısa sürede karşılık vermesini zorlaştırıyor.

SANAYİ TALEBİ GÜÇLÜ KALMAYA DEVAM EDİYOR

Gümüş tüketiminin yarısından fazlası sanayi sektöründen geliyor.

Özellikle; Güneş enerjisi yatırımları, elektrikli araç üretimi, 5G teknolojileri, Yapay zeka veri merkezleri ve elektronik ürünler gümüş talebini destekleyen başlıca alanlar arasında yer alıyor.

Yeşil enerji yatırımlarının hız kesmemesi ve dünyanın en büyük gümüş tüketicisi olan Çin'den gelen talebin sürmesi de uzun vadeli görünüm açısından olumlu değerlendiriliyor.

GÜÇLÜ DOLAR VE YÜKSEK FAİZ BASKISI SÜRÜYOR

Olumlu temel dinamiklere rağmen gümüş fiyatları kısa vadede yüksek faiz ve güçlü doların baskısı altında kalmayı sürdürüyor.

ABD ve İran arasında geçici anlaşmaya varılmasıyla jeopolitik risklerin azalması, güvenli liman talebini zayıflatırken, tahvil faizlerindeki yükseliş ve dolar endeksindeki güçlü görünüm de değerli metallere olan yatırım talebini sınırlıyor.

Buna karşın zayıf gelen istihdam verileri, ilerleyen dönemde faiz indirimi beklentilerini canlı tutarak gümüş fiyatları için destekleyici unsur olarak görülüyor.

GÜMÜŞTE KRİTİK DİRENÇ 61,55 DOLAR

Teknik görünümde yatırımcıların en yakından takip ettiği seviye 61,55 dolar olarak öne çıkıyor.

Analize göre bu seviyenin üzerinde gerçekleşecek kapanışlar, yukarı yönlü hareketin güç kazanmasını sağlayabilir.

61,55 doların aşılması halinde sırasıyla 62,72 dolar ve 64,27 dolar seviyeleri gündeme gelebilir.

Öte yandan 65,89 dolar seviyesindeki 200 dönemlik üstel hareketli ortalama da güçlü direnç konumunu koruyor.

Gümüşün TSİ 17.21 itibarıyla ons fiyatı ise 59,8640 dolar seviyesinde bulunuyor.

AŞAĞI YÖNLÜ RİSKTE 59,06 DOLAR ÖNE ÇIKIYOR

Gümüşte olası geri çekilmelerde ilk önemli destek 59,06 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bu seviyenin altında gerçekleşecek kapanışlarda 57,51 dolar 55,61 dolar desteklerinin izlenebileceği belirtiliyor.

Teknik göstergelerde ise Göreceli Güç Endeksi (RSI) 36 seviyesinde bulunurken aşırı satım bölgesine yaklaşmış durumda. MACD histogramı ise negatif bölgede yatay seyrini sürdürüyor.

UZUN VADELİ GÖRÜNÜM POZİTİF KALMAYI SÜRDÜRÜYOR

Uzmanlara göre gümüş piyasasında arz açığının devam etmesi, sanayi kullanımındaki büyüme ve yenilenebilir enerji yatırımları uzun vadeli fiyat görünümünü desteklemeyi sürdürüyor.

Ancak kısa vadede yüksek faiz ortamı, güçlü dolar ve jeopolitik risklerdeki azalmanın fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam edebileceği değerlendiriliyor.

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(DÜNYA GAZETESİ)