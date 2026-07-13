ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. (ARDYZ), Hatay Büyükşehir Belediyesi Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) projesinin tamamlanarak işletmeye alındığını duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirket, gelir paylaşımı modeli kapsamında projeyi 15 yıl boyunca işletecek.

HATAY EDS SİSTEMİ HİZMETE BAŞLADI

Şirketin KAP'a yaptığı açıklamaya göre, Hatay Büyükşehir Belediyesi Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) projesi kapsamında sözleşme yükümlülükleri doğrultusunda gerekli yatırımlar tamamlandı.

Kurulum süreçlerinin tamamlanmasının ardından tüm yetkili kurumlardan gerekli onay ve kabul işlemleri alınırken, Hatay ili EDS projesi 13 Temmuz 2026 itibarıyla aktif olarak devreye alındı ve hizmet vermeye başladı.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ TRAFİK DENETİMİ YAPILACAK

Şirket açıklamasına göre Hatay genelinde hizmet verecek sistemde; Yapay zeka destekli görüntü analizi, plaka tanıma sistemi, ortalama hız tespiti, mobil radar araçlarıyla anlık hız denetimi kullanılarak trafik denetimi ve kontrolü gerçekleştirilecek.

15 YIL BOYUNCA GELİR PAYLAŞIMI MODELİYLE İŞLETİLECEK

ARD Grup, trafik denetimleri sonucunda kesilecek cezalardan gelir paylaşımı modeli kapsamında 15 yıl boyunca pay alacağını belirtti.

Şirket, söz konusu projenin düzenli tekrar eden gelir kaynaklarını artırmasının yanı sıra ciro ve faaliyetlerine uzun vadede olumlu katkı sağlamasının beklendiğini ifade etti.

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