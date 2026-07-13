Küresel piyasalarda haftanın ilk işlem gününe jeopolitik gelişmeler damga vurdu. ABD ile İran arasında karşılıklı saldırılar sürerken, Hürmüz Boğazı'na ilişkin gelişmeler yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Yurt içinde cari işlemler dengesi verisi beklenirken, küresel piyasalarda ise bu hafta açıklanacak ABD enflasyon rakamları ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Kongre'deki ilk sunumu yakından izlenecek.

BİST100 endeksinde satıcılı açılış gerçekleşmesi bekleniyor.

ORTA DOĞU'DA TANSİYON YÜKSEK

İran Devrim Muhafızları, Ürdün, Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD üslerine misilleme saldırıları düzenlediklerini açıkladı. ABD ordusu ise İran'a yönelik son saldırı dalgasının tamamlandığını ve onlarca hedefin vurulduğunu duyurdu.

Öte yandan Ürdün, İran'dan fırlatılan füzelerin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıklarken, Umman ile İran'ın Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğine ilişkin teknik ve siyasi görüşmeleri sürdürme konusunda uzlaştığı bildirildi.

EKONOMİ GÜNDEMİNDE YOĞUN VERİ AKIŞI

Yurt içinde bugün cari işlemler dengesi verisi açıklanacak. Küresel piyasalarda ise gözler ABD'de yarın açıklanacak tüketici enflasyonu (TÜFE) verisine çevrildi.

Fed Başkanı Kevin Warsh'ın yarın Kongre'de gerçekleştireceği ilk para politikası sunumu ile çarşamba günü açıklanacak üretici enflasyonu (ÜFE) verileri de piyasaların yönü açısından kritik önem taşıyor.

Önümüzdeki günlerde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye değerlendirmeleri de takip edilecek. Fitch'in 17 Temmuz'da, Moody's'in ise 24 Temmuz'da Türkiye raporunu yayımlaması bekleniyor.

SEKTÖR TARAFINDA ÖNE ÇIKANLAR

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla bazı ithal ürünlere ek gümrük vergisi getirildi.

Otomotiv sektöründe 2026 yılının ilk altı ayında toplam üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 gerilerken, BBVA Research Türk bankacılık sektöründe döviz kredilerindeki yavaşlamanın belirginleştiğini bildirdi.

Küresel teknoloji tarafında ise Samsung Electronics, yapay zekâ çiplerine yönelik artan talep nedeniyle Yongin'deki yeni yarı iletken üretim tesisini planlanandan daha erken devreye almayı hedeflediğini açıkladı.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

Borsada işlem gören şirketlerin 10 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği bildirimlerden öne çıkanlar şu şekilde;

ASELS – Şirketin, SSB ile 1,5 milyar euro tutarında sözleşme imzaladığı açıklandı.

ARCLK – Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.

ARMGD – Fethi Kalıpçı Sönmez tarafından 2.011.967 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

ARMGD – Mehmet Hayri Sönmez tarafından 6.599.361 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

ARMGD – Sadettin Saygın Sönmez tarafından 9.759.148 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

ARZUM – 48 gün vadeli 30,6 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

AGROT – Şirket ile JCR Eurasia tarafındaki Kredi Derecelendirme Sözleşmesi’nin iptal edildiği açıklandı.

ARSAN – Pay geri alım programının başlatılmasına ve 60.000.000 adet paya karşılık 250 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

BRKVY – Şirketin, Denizbank tarafından gerçekleştirilen 425,7 milyon TL’lik portföyün tahsili gecikmiş alacak ihalesini kazandığı açıklandı.

BNTAS – Şirketin yatırımları kapsamında entegre tesis yatırımını tamamlamak ve stratejik büyümesini desteklemek amacıyla yeni yatırım sürecini sürdürdüğü, zemin etüdü ve proje çalışmalarının devam ettiği, proje onayının ardından inşaat yatırımı başlayacak olup tesiste rulo ambalaj çeliğinin ebatlandırılması, kesilmesi ve levha/baskılı levha olarak iç ve dış pazara satılmasının hedeflendiği açıklandı.

CVKMD – Şirketin, Balıkesir'de bulunan iki adet IV. Grup işletme ruhsatlı maden sahasında planlanan madencilik faaliyetleri kapsamında, ruhsat sahası içindeki bazı taşınmazların kamulaştırılması için başta MAPEG olmak üzere ilgili kamu kurumlarına gerekli başvuruların yapılmasına karar verildiği açıklandı.

DIRIT – Şirketin, farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere iştirak edilmesine yönelik yatırım çalışmalarına başlamasına karar verildiği açıklandı.

DOFER – Mert Doğan tarafından 120.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

ERCB – 133 gün vadeli 115 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

ECILC – Artaş İnşaat Sanayi tarafından, şirketin İstanbul Ayazağa’da bulunan taşınmazı ile ilgili imzalanan Arsa Payı Karşılığı Hasılat Paylaşımı ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi kapsamında ÇED sürecinin başladığı açıklandı.

FORTE – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Milsoft’un 3,9 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.

INFO – 6 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

KTLEV – Karabağlar’a şube açıldığı belirtildi.

MOPAS – Kocaeli’de şube açıldığı belirtildi.

MZHLD – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 200 milyon TL’den 540 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

MIATK – Şirket ile Al Jaber Engineering arasında iş birliği sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

ONCSM – Şirketin, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 4 Aylık Kemoterapi İlaç Hazırlama Hizmet Alımı ihalesine katıldığı ve 117,6 milyon TL bedelle ev avantajlı teklifin verildiği açıklandı.

QNBTR – 60 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

PEKGY – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Sözinv Danışmanlık’ın unvanının Tera Beykoz Gayrimenkul olarak değiştirildiği açıklandı.

TTKOM – Şirket tarafından varlık kiralama şirketi kurulmasına karar verildiği açıklandı.

SVGYO – VBTS kapsamında şirket paylarına 12 Ağustos’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

SMRTG – 4 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

SSAAT – Şirket payları 16 Temmuz'da Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

SSAAT – Şirket paylarının halka arzı kapsamında yurt içi bireysel yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 1,78 katı talep geldiği açıklandı.

SMRVA – Şirketin, Denizbank tarafından gerçekleştirilen 426,4 milyon TL’lik portföyün tahsili gecikmiş alacak ihalesini kazandığı açıklandı.

YEOTK – Şirketin, 8,4 milyon dolar tutarında iş aldığı açıklandı.

YKBNK – Yurt dışında 371 gün vadeli 11,8 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

SERMAYE ARTIRIMLARI

ALGYO – Şirket sermayesinin 2,0 milyar TL’den %200 oranında bedelli olarak 4,1 milyar TL nakden artışla 6,1 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

NAKİT TEMETTÜLER

Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi Kapanış Temettü Düşülmüş Baz Fiyat ISBIR 1,0000 0,8500 %1,45 13.07.2026 69,00 68,00 GENKM 0,2053 0,1745 %1,59 14.07.2026 12,91 12,70 GIPTA 0,0078 0,0066 %0,01 14.07.2026 - -

PAY ALIM-SATIMLAR

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin paylarında gerçekleştirilen alım-satım işlemlerine ilişkin 10 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamalardan öne çıkanlar şu şekilde;

ASTOR – FMR LLC tarafından 317,50 – 317,54 TL fiyat aralığından 3.682.954 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %8,63’e yükseldi.

BIMAS – Şirke paylarının geri alınması kapsamında 20.647 adet pay 369,86 TL fiyattan geri alındı.

BALAT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.173 adet pay 69,80 TL fiyattan geri alındı.

DMRGD – Bank of America Corporation tarafından 12,93 – 13,08 TL fiyat aralığından 21.775.227 adet alış ve 10.676.016 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,75’e yükseldi.

ENTRA – IC İçtaş tarafından 4,55 TL fiyattan 578.923 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,90’a yükseldi.

MAGEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 968.400 adet pay 32,38 – 32,78 TL fiyat aralığından geri alındı.

TRALT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 798.000 adet pay 54,05 – 54,35 TL fiyat aralığından geri alındı.

Bugün genel kurulu olan şirketler; ANGEN, ATATR

(İNFO YATIRIM)