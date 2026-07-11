İç ve dış piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle döviz kurlarındaki hareketlilik devam ediyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar, "Dolar bugün kaç TL?", "Euro ne kadar oldu?" sorularının yanıtını araştırıyor.

İşte 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü TSİ 09.30 itibarıyla güncel döviz kurları:

Güncel döviz fiyatları

Dolar/TL

Alış: 46,94 TL

Satış: 47,04 TL

Euro/TL

Alış: 53,62 TL

Satış: 53,72 TL

Sterlin/TL

Alış: 62,89 TL

Satış: 63,05 TL

Küresel piyasalardaki gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikaları ve jeopolitik riskler döviz kurları üzerinde etkili olmaya devam ederken, yatırımcılar ve piyasalar gün içindeki fiyat hareketlerini yakından izliyor.

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