Küresel piyasalarda artan jeopolitik gerilim ve güçlenen doların etkisiyle altın fiyatları yeni haftaya satış baskısıyla başladı. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattığını açıklamasının ardından petrol fiyatları yükselirken, dolar endeksi güç kazandı. Güçlü dolar ve yükselen tahvil faizleri ise güvenli liman talebine rağmen altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

Yatırımcılar, haftanın ilk işlem gününde gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını ve ons altındaki son fiyatları yakından takip ediyor.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

İran ile ABD arasında artan gerilim petrol fiyatlarını yukarı taşırken, doların küresel çapta değer kazanması altın fiyatlarını baskıladı. Piyasaların odağında bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'ın Kongre sunumu ile açıklanacak enflasyon ve perakende satış verileri bulunuyor. Verilerin Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentileri şekillendirmesi bekleniyor.

Öte yandan ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) verilerine göre spekülatif yatırımcıların net uzun altın pozisyonları geçen hafta 1.964 kontrat azalarak 114.854 kontrata geriledi. Çin'de fiziki talep güçlü seyrini korurken, Hindistan'da yüksek fiyat oynaklığı nedeniyle altın uluslararası fiyatlara göre iskontolu işlem gördü.

13 TEMMUZ 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada TSİ 07.30 itibarıyla güncel alış ve satış fiyatları şöyle;

Altın Türü Alış Satış Ons Altın 4.054,70 dolar 4.055,69 dolar Gram Altın 6.129,02 TL 6.129,99 TL Çeyrek Altın 9.806,44 TL 10.022,53 TL Yarım Altın 19.552,84 TL 20.046,06 TL Tam Altın 39.591,00 TL 40.019,00 TL Cumhuriyet Altını 39.225,75 TL 39.967,53 TL Ata Altın 40.878,00 TL 41.918,67 TL Ziynet Altını 39.228,26 TL 39.969,51 TL Gremse Altın 98.628,00 TL 100.125,00 TL 22 Ayar Bilezik (Gram) 5.538,22 TL 5.751,22 TL 14 Ayar Bilezik (Gram) 3.319,37 TL 4.490,74 TL

YATIRIMCILARIN GÖZÜ FED VE ABD ENFLASYONUNDA

Piyasalar bu hafta açıklanacak ABD TÜFE, ÜFE ve perakende satış verilerine odaklanmış durumda. Verilerin beklentilerin üzerinde gelmesi halinde Fed'in faiz indirimlerini öteleyeceği beklentisi güçlenebilir. Bu senaryo doların değer kazanmasına ve altın fiyatlarında dalgalanmanın sürmesine neden olabilir.